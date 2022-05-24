В Украине вынесен первый приговор российскому пленному: сержант Вадим Шишимарин получил пожизненный срок за убийство мирного жителя (здесь можно почитать судебный репортаж Виктории Ивлевой).

Между тем, многие считают приговор излишне суровым.

Михаил Кригер:

Очень сурово. Может быть, даже чересчур...

Все понимаю, конечно. Но допускаю, что не выстрели этот пацан в человека, или выстрели куда-то мимо, то и его бы командир пристрелил. В боевой обстановке такое возможно.

Дали б ему 10-15 лет, и этого было бы предостаточно за убийство по приказу на войне.

Арье Ольман:

37% из принявших участие в опросе считают, что Шишимарину стоило бы дать ограниченный тюремный срок.

".. И милосердие иногда стучится в их сердца... украинский вопрос только испортил их..."

Владимир Плотников:

Если 20-летних кретинов не смущают фотки обугленных скелетов - возможно, чуть больше смутит посадка с максимальным позором наравне с серийными убийцами-людоедами.

Ганна Николаенко:

В соцсетях начали жалеть загубленную жизнь юной жертвы путинской пропаганды.

А по-моему пареньку повезло.

Взрослый дееспособный чел взял ружжо,нацепил форму, выполнил сначала один преступный приказ - вперся в чужую страну для участия во вторжении, потом выполнил второй преступный приказ - убил безоружного.

В итоге: мальчик не лежит по маковку в черноземе, не участвует в пищевой цепи украинской фауны, даже в госпитале не лежит с переломом всего мальчика.

Сидит живой-здоровый на скамеечке. Его явно кормят,поят,лечат при необходимости.

Он имеет право на адвоката, на расследование, на апелляцию вплоть до ЕСПЧ (Украина в отличие от России исполняет требования ЕСПЧ).

А самое хорошее - вокруг него больше не будет путинской пропаганды.

Лучше конечно сидеть на кухне с мамой и пить чай с тортиком,чем сидеть в тюрьме на пожизненном.

Но для этого не надо было выполнять преступные приказы, брать оружие и переться в чужую страну ради убийства гражданских.

Жизнь он свою загубил именно в этот момент, а не когда его под белы рученьки уже повели в тюрьму.

Ирина Скойбедо:

У меня возникли вопросы к правосудию: а что вы будете делать с другими преступниками? Ну вот, например, за групповое изнасилование детей? Или женщин? За безосновательное и совершённое убийство мирных жителей, которым навесили ярлык "нацист"? Командующему-извергу Мизинцеву, который бомбил Мариуполь и сравнял его с землей, а теперь еще и закопал все трупы без всякого опознания и подсчета? Что делать с господином Пушилиным, который воровал в особо крупных, разрешал арестовывать-пытать-убивать в ДНР? Посадить в тот самый Подвал и повторить все пытки?

Я совершенно согласна, что гр. Шишимарин виноват - мальчик уже большой и головой тоже надо уже уметь пользоваться, но как сравнить его преступление с другими, мною упомянутыми? Я понимаю эмоции вдовы застрелянного, но я не очень понимаю эмоции судьи. Все же юриспруденция не про эмоции. Так сколько же давать всей той всей сволоте? 2 пожизненных? Или 3? Или в Украине думают, что РФ помчится обменивать Шишимарина? Нужен он ей очень, как бы не горько это звучало. Или вот, например, мы все знаем, что преступников много. Допустим их всех найдут и посадят на скамью подсудимых. Осудят и отправят в тюрьму. Вам за каким фигом нужно их всех кормить? Есть, конечно, способ заставить их все разгребать и вычищать - но тогда это уже концентрационный лагерь, а мы же гуманисты.

Дмитрий Колезев:

Я все-таки считаю, что он заслуживал снисхождения и наказание могло быть менее суровым. Он признал вину, раскаялся, а изложенные защитой обстоятельства позволяют считать, что сержант действовал по приказу своего командира, которого не посмел ослушаться. Я говорил об этом в подкасте. Он, безусловно, виновен, и заслуживает наказания, но если ему дали максимальный срок, то как наказывать тех, кто не исполнял, а отдавал преступные приказы?

Но в любом случае приговор важен как пример. Пример для российских военнослужащих, которые в ближайшее время могут отправиться на войну или уже там находятся. Война не все спишет. Конечно, не все преступления будут раскрыты, а их виновные наказаны, но некоторые — будут.

Вероятно, Шишимарин будет когда-то обменян и возвращен в Россию. Выйдет ли он после этого на свободу? Ведь он признал свою вину. Он уже не военнопленный, а осужденный преступник. Нужен ли России раскаявшийся солдат-убийца?

Антон Орехъ:

Естественно, российский суд тоже оперативно признает кого-то виновным и даст пожизненное. Потом будут менять людей.

В лагере сторонников войны лютуют и грозят Украине страшными карами.

Дмитрий Аграновский:

Осуждение в Киеве нашего военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы - это просто акт наглого, неприкрытого давления на власти России и ЛДНР. Вадиму не были обеспечены даже минимальные стандарты правосудия. Но лично я думаю, что в конечном итоге долго ему сидеть не придется. Он будет жить значительно дольше, чем нынешний киевский режим, который представляет из себя кровавую занозу на теле человечества.

Борис Якеменко:

Пока мы обсуждаем, как, когда, где, почему укронацистов настигнет возмездие, они действуют.

Вот, пожалуйста.

Тем временем у нас идут вбросы про «обмен», не спеша готовится трибунал, идут дискуссии - кого пожалеть, кого наказать, кого работать пристроить.

Опаздываем. Опаздываем!

Нашему парню, которого «осудили» нацисты к пожизненному, надо просто потерпеть. Мы его освободим.

А вот терпеть продолжение неспешной подготовки возмездия не стоит.

Запоздалая справедливость перестаёт быть справедливостью и начинает выглядеть местью.

И ещё к теме российских солдат в Украине. Её очень ярко подсветило интервью с матерями трёх погибших, которое сделала Катерина Гордеева.

Впечатления от просмотра у большинства очень тяжелы.

Любовь Егорова:

Посмотрела солдатских русских матерей у Гордеевой… Мда… Я и так была невысокого мнения об этой прослойке российского общества, но во время просмотра передачи я поняла, что все гораздо хуже

Показали трёх матерей, одна из которых «не патриотка ни России и ни Украины», переехала в Россию и купила российское гражданство чисто по финансовым соображениям четыре года назад, то есть в Украине у неё родственники и мать. В политике вообще ничего не понимает, ориентируется только в рамках своего дома. Сына убили, тела нет

Вторая вообще оголтелая, сын неизвестно где, часто улыбается, говорит с позиции возмущённого посетителя ресторана, - «почему сосиска плохо проварена, а?», то есть как бы качает права, но выглядит жалко и смешно. Задается вопросом «почему на СПЕЦоперацию послали не спецов, а «необученных»? Потом уже говорит, что как мол мальчишка ребёнок девятнадцатилетний может воевать против мужика тридцатилетнего спецназовца, которого Америка готовила, то есть «они там все подготовились, а наши неподготовленные замёрзшие в рваных ботинках зашли»

Третья - романтик, не показывает лицо, ее сын вроде вернулся каким-то чудом, но ночами плохо спит, что-то не то с ним. Гордеева задала вопрос - а то, что он туда пошёл убивать, вас волнует вообще?

Она говорит: «Да, конечно, но он сам не убивал, он водителем был бронетранспортера»

Короче, хоть они и ищут своих детей или то, что от них осталось, Путина никто не обвиняет, задаются вопросом - а знает ли он…

Скажите, почему даже я знаю, то что они не знают?

Светлана Сорокина:

И вот что более всего потрясает: даже эта личная катастрофа не меняет у героинь картину мира,- та, что была против войны, против и осталась, а другая осуждает руководство только за то, что послали необученных и зелёных против тех, кого «американцы натаскивали». Ну и «я в политике не разбираюсь»…. На заднем плане, в разговорах, присутствуют ещё многие другие матери, среди которых, оказывается, есть и те, что не ищут своих детей, боясь потерять обещанные компенсации.

Женские лица военного времени.

Кристина Астафурова:

Послушала интервью Гордеевой с матерями российских солдат и лучше бы я этого не делала.

Во-первых, сильно бросается в глаза, что отцы этих парней почти никак не упоминаются: где они, есть ли они, жили они с ними, переживают ли они etc. Всё ложится на плечи матерей.

Во-вторых, у двоих из трёх женщин — полное отсутствие понимания, что этой войны не должно быть в принципе.

Всё, что говорят эти матери: почему туда отправили НАШИХ ДЕТЕЙ, а не обученных силовиков, вроде росгвардейцев; почему наши 19-летние мальчики, которые и воробья бы не обидели, воюют с украинцами, якобы «натренированными убивать» (то есть, буквальная калька из телевизора про «солдат НАТО»). Этим женщинам не приходит в голову, что на той стороне — такие же мальчики, такие же матери.

Ну и, конечно, выбивающая история про чёрные кроссовки, которые сын-солдатик армии-агрессора «надыбал» в гуманитарке, привезённой из-за границы для украинцев. Взамен порвавшимся берцам, к которым он приматывал проволокой подошву.

Наверное, на этом рассказе я должна была заплакать, но я не чувствую ничего. Не почувствовала за почти два часа интервью кома в горле/сострадания. Матери парней с тонкой шеей не кричат о бессмысленности и ужасе этой войны. Я совсем не слышу их за этими историями про «берцы». Если не они, то кто тогда?



Катя Купчик:

И ни слова о несчастных украинцах. Мне кажется, что у моих тапок уровень эмпатии выше..

Кирилл Шулика:

Солдатские матери у Гордеевой это - глубинный народ, возделанный бедностью и пропагандой.

Всякие выплаты от государства, то есть выплаты по контракту или компенсации, - единственный способ закрыть кредиты. Кредиты в свою очередь - единственный способ что-то купить. Детей же в семьях чаще всего более одного. Кроме того, там смертность мужская в молодом возрасте не является чем-то из ряда вон выходящим, поэтому воспринимается более буднично, чем нами. Алкоголь, наркотики, тюрьма или просто дурость. Да и, кстати, часто выборы будущего - армия или тюрьма.

Ничего удивительного в этом нет, в том числе и в лояльности власти. Они действительно боятся жить еще хуже. И поводов для положительных эмоций у них совсем нет. Ну вот кроме разве что успехов в денацификации Украины. Это их причастность к чему-то большому, а по телевизору расскажут, что еще и бесспорно успешному. Какие еще в жизни у них могут быть победы, кроме как в противостоянии с НАТО?

Александр Силкин:

Матери в фильме Гордеевой: яркие картины счастья матери со своим ребёнком, с сыном, то, что вспоминают матери, совершенная неотторжимость в речи о другом человеке, никогда больше я такого не слышал, только в речи долго проживших друг с другом любящих людей, спутников жизни, вот то же и матери о сыновьях - эти горячие, интимнейшие вещи и переживания счастья, в которые заносит этих уже всё увидевших и уже всё понявших женщин, эти картины скользяще замещаются отчуждением, ужасом, бесчеловечностью в обращении армии, государства с их сыновьями.

Контраст быстр, чудовищен, но не фронтален, а именно что в него все фрагменты повествования, интервью соскальзывают. И это противопоставление тихого счастья со своим любимым ребёнком, иногда единственным вообще, противопоставление тотальной бесчеловечности, которая пронизала русское общество, это техника фильма.

Наталия Геворкян:

О матерях ничего не хочу говорить, бог им судья. Но портрет государства в этих рассказах -- это портрет чудовища, жестокого, лживого и бесстыдного. Из рассказов этих женщин становится совсем понятно, что никто не готовился к войне, включая МО, ничего не было продумано и просчитано и подготовлено. Расчет был на короткую победную спецоперации. Путин и его прихвостни -- преступники не только по тому, что по их приказу творят в Украине, но и потому, что это они обманули, убили, покалечили и морально изуродовали этих российских мальчишек. И кровавые мальчики не в их глазах, потому что в них не осталось ничего человеческого. Если бы оставалось, то они бы уже пустили себе пулю в голову.