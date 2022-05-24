В Украине вынесен первый приговор российскому пленному: сержант Вадим Шишимарин получил пожизненный срок за убийство мирного жителя (здесь можно почитать судебный репортаж Виктории Ивлевой).
Между тем, многие считают приговор излишне суровым.
Очень сурово. Может быть, даже чересчур...
Все понимаю, конечно. Но допускаю, что не выстрели этот пацан в человека, или выстрели куда-то мимо, то и его бы командир пристрелил. В боевой обстановке такое возможно.
Дали б ему 10-15 лет, и этого было бы предостаточно за убийство по приказу на войне.
37% из принявших участие в опросе считают, что Шишимарину стоило бы дать ограниченный тюремный срок.
".. И милосердие иногда стучится в их сердца... украинский вопрос только испортил их..."
Если 20-летних кретинов не смущают фотки обугленных скелетов - возможно, чуть больше смутит посадка с максимальным позором наравне с серийными убийцами-людоедами.
В соцсетях начали жалеть загубленную жизнь юной жертвы путинской пропаганды.
А по-моему пареньку повезло.
Взрослый дееспособный чел взял ружжо,нацепил форму, выполнил сначала один преступный приказ - вперся в чужую страну для участия во вторжении, потом выполнил второй преступный приказ - убил безоружного.
В итоге: мальчик не лежит по маковку в черноземе, не участвует в пищевой цепи украинской фауны, даже в госпитале не лежит с переломом всего мальчика.
Сидит живой-здоровый на скамеечке. Его явно кормят,поят,лечат при необходимости.
Он имеет право на адвоката, на расследование, на апелляцию вплоть до ЕСПЧ (Украина в отличие от России исполняет требования ЕСПЧ).
А самое хорошее - вокруг него больше не будет путинской пропаганды.
Лучше конечно сидеть на кухне с мамой и пить чай с тортиком,чем сидеть в тюрьме на пожизненном.
Но для этого не надо было выполнять преступные приказы, брать оружие и переться в чужую страну ради убийства гражданских.
Жизнь он свою загубил именно в этот момент, а не когда его под белы рученьки уже повели в тюрьму.
У меня возникли вопросы к правосудию: а что вы будете делать с другими преступниками? Ну вот, например, за групповое изнасилование детей? Или женщин? За безосновательное и совершённое убийство мирных жителей, которым навесили ярлык "нацист"? Командующему-извергу Мизинцеву, который бомбил Мариуполь и сравнял его с землей, а теперь еще и закопал все трупы без всякого опознания и подсчета? Что делать с господином Пушилиным, который воровал в особо крупных, разрешал арестовывать-пытать-убивать в ДНР? Посадить в тот самый Подвал и повторить все пытки?
Я совершенно согласна, что гр. Шишимарин виноват - мальчик уже большой и головой тоже надо уже уметь пользоваться, но как сравнить его преступление с другими, мною упомянутыми? Я понимаю эмоции вдовы застрелянного, но я не очень понимаю эмоции судьи. Все же юриспруденция не про эмоции. Так сколько же давать всей той всей сволоте? 2 пожизненных? Или 3? Или в Украине думают, что РФ помчится обменивать Шишимарина? Нужен он ей очень, как бы не горько это звучало. Или вот, например, мы все знаем, что преступников много. Допустим их всех найдут и посадят на скамью подсудимых. Осудят и отправят в тюрьму. Вам за каким фигом нужно их всех кормить? Есть, конечно, способ заставить их все разгребать и вычищать - но тогда это уже концентрационный лагерь, а мы же гуманисты.
Я все-таки считаю, что он заслуживал снисхождения и наказание могло быть менее суровым. Он признал вину, раскаялся, а изложенные защитой обстоятельства позволяют считать, что сержант действовал по приказу своего командира, которого не посмел ослушаться. Я говорил об этом в подкасте. Он, безусловно, виновен, и заслуживает наказания, но если ему дали максимальный срок, то как наказывать тех, кто не исполнял, а отдавал преступные приказы?
Но в любом случае приговор важен как пример. Пример для российских военнослужащих, которые в ближайшее время могут отправиться на войну или уже там находятся. Война не все спишет. Конечно, не все преступления будут раскрыты, а их виновные наказаны, но некоторые — будут.
Вероятно, Шишимарин будет когда-то обменян и возвращен в Россию. Выйдет ли он после этого на свободу? Ведь он признал свою вину. Он уже не военнопленный, а осужденный преступник. Нужен ли России раскаявшийся солдат-убийца?
Естественно, российский суд тоже оперативно признает кого-то виновным и даст пожизненное. Потом будут менять людей.
В лагере сторонников войны лютуют и грозят Украине страшными карами.
Осуждение в Киеве нашего военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы - это просто акт наглого, неприкрытого давления на власти России и ЛДНР. Вадиму не были обеспечены даже минимальные стандарты правосудия. Но лично я думаю, что в конечном итоге долго ему сидеть не придется. Он будет жить значительно дольше, чем нынешний киевский режим, который представляет из себя кровавую занозу на теле человечества.
Пока мы обсуждаем, как, когда, где, почему укронацистов настигнет возмездие, они действуют.
Вот, пожалуйста.
Тем временем у нас идут вбросы про «обмен», не спеша готовится трибунал, идут дискуссии - кого пожалеть, кого наказать, кого работать пристроить.
Опаздываем. Опаздываем!
Нашему парню, которого «осудили» нацисты к пожизненному, надо просто потерпеть. Мы его освободим.
А вот терпеть продолжение неспешной подготовки возмездия не стоит.
Запоздалая справедливость перестаёт быть справедливостью и начинает выглядеть местью.
И ещё к теме российских солдат в Украине. Её очень ярко подсветило интервью с матерями трёх погибших, которое сделала Катерина Гордеева.
Впечатления от просмотра у большинства очень тяжелы.
Посмотрела солдатских русских матерей у Гордеевой… Мда… Я и так была невысокого мнения об этой прослойке российского общества, но во время просмотра передачи я поняла, что все гораздо хуже
Показали трёх матерей, одна из которых «не патриотка ни России и ни Украины», переехала в Россию и купила российское гражданство чисто по финансовым соображениям четыре года назад, то есть в Украине у неё родственники и мать. В политике вообще ничего не понимает, ориентируется только в рамках своего дома. Сына убили, тела нет
Вторая вообще оголтелая, сын неизвестно где, часто улыбается, говорит с позиции возмущённого посетителя ресторана, - «почему сосиска плохо проварена, а?», то есть как бы качает права, но выглядит жалко и смешно. Задается вопросом «почему на СПЕЦоперацию послали не спецов, а «необученных»? Потом уже говорит, что как мол мальчишка ребёнок девятнадцатилетний может воевать против мужика тридцатилетнего спецназовца, которого Америка готовила, то есть «они там все подготовились, а наши неподготовленные замёрзшие в рваных ботинках зашли»
Третья - романтик, не показывает лицо, ее сын вроде вернулся каким-то чудом, но ночами плохо спит, что-то не то с ним. Гордеева задала вопрос - а то, что он туда пошёл убивать, вас волнует вообще?
Она говорит: «Да, конечно, но он сам не убивал, он водителем был бронетранспортера»
Короче, хоть они и ищут своих детей или то, что от них осталось, Путина никто не обвиняет, задаются вопросом - а знает ли он…
Скажите, почему даже я знаю, то что они не знают?
И вот что более всего потрясает: даже эта личная катастрофа не меняет у героинь картину мира,- та, что была против войны, против и осталась, а другая осуждает руководство только за то, что послали необученных и зелёных против тех, кого «американцы натаскивали». Ну и «я в политике не разбираюсь»…. На заднем плане, в разговорах, присутствуют ещё многие другие матери, среди которых, оказывается, есть и те, что не ищут своих детей, боясь потерять обещанные компенсации.
Женские лица военного времени.
Послушала интервью Гордеевой с матерями российских солдат и лучше бы я этого не делала.
Во-первых, сильно бросается в глаза, что отцы этих парней почти никак не упоминаются: где они, есть ли они, жили они с ними, переживают ли они etc. Всё ложится на плечи матерей.
Во-вторых, у двоих из трёх женщин — полное отсутствие понимания, что этой войны не должно быть в принципе.
Всё, что говорят эти матери: почему туда отправили НАШИХ ДЕТЕЙ, а не обученных силовиков, вроде росгвардейцев; почему наши 19-летние мальчики, которые и воробья бы не обидели, воюют с украинцами, якобы «натренированными убивать» (то есть, буквальная калька из телевизора про «солдат НАТО»). Этим женщинам не приходит в голову, что на той стороне — такие же мальчики, такие же матери.
Ну и, конечно, выбивающая история про чёрные кроссовки, которые сын-солдатик армии-агрессора «надыбал» в гуманитарке, привезённой из-за границы для украинцев. Взамен порвавшимся берцам, к которым он приматывал проволокой подошву.
Наверное, на этом рассказе я должна была заплакать, но я не чувствую ничего. Не почувствовала за почти два часа интервью кома в горле/сострадания. Матери парней с тонкой шеей не кричат о бессмысленности и ужасе этой войны. Я совсем не слышу их за этими историями про «берцы». Если не они, то кто тогда?
И ни слова о несчастных украинцах. Мне кажется, что у моих тапок уровень эмпатии выше..
Солдатские матери у Гордеевой это - глубинный народ, возделанный бедностью и пропагандой.
Всякие выплаты от государства, то есть выплаты по контракту или компенсации, - единственный способ закрыть кредиты. Кредиты в свою очередь - единственный способ что-то купить. Детей же в семьях чаще всего более одного. Кроме того, там смертность мужская в молодом возрасте не является чем-то из ряда вон выходящим, поэтому воспринимается более буднично, чем нами. Алкоголь, наркотики, тюрьма или просто дурость. Да и, кстати, часто выборы будущего - армия или тюрьма.
Ничего удивительного в этом нет, в том числе и в лояльности власти. Они действительно боятся жить еще хуже. И поводов для положительных эмоций у них совсем нет. Ну вот кроме разве что успехов в денацификации Украины. Это их причастность к чему-то большому, а по телевизору расскажут, что еще и бесспорно успешному. Какие еще в жизни у них могут быть победы, кроме как в противостоянии с НАТО?
Матери в фильме Гордеевой: яркие картины счастья матери со своим ребёнком, с сыном, то, что вспоминают матери, совершенная неотторжимость в речи о другом человеке, никогда больше я такого не слышал, только в речи долго проживших друг с другом любящих людей, спутников жизни, вот то же и матери о сыновьях - эти горячие, интимнейшие вещи и переживания счастья, в которые заносит этих уже всё увидевших и уже всё понявших женщин, эти картины скользяще замещаются отчуждением, ужасом, бесчеловечностью в обращении армии, государства с их сыновьями.
Контраст быстр, чудовищен, но не фронтален, а именно что в него все фрагменты повествования, интервью соскальзывают. И это противопоставление тихого счастья со своим любимым ребёнком, иногда единственным вообще, противопоставление тотальной бесчеловечности, которая пронизала русское общество, это техника фильма.
О матерях ничего не хочу говорить, бог им судья. Но портрет государства в этих рассказах -- это портрет чудовища, жестокого, лживого и бесстыдного. Из рассказов этих женщин становится совсем понятно, что никто не готовился к войне, включая МО, ничего не было продумано и просчитано и подготовлено. Расчет был на короткую победную спецоперации. Путин и его прихвостни -- преступники не только по тому, что по их приказу творят в Украине, но и потому, что это они обманули, убили, покалечили и морально изуродовали этих российских мальчишек. И кровавые мальчики не в их глазах, потому что в них не осталось ничего человеческого. Если бы оставалось, то они бы уже пустили себе пулю в голову.
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