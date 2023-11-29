Суд в Украине заочно приговорил к 11 годам журналистку Юлию Витязеву

Суд во Львове приговорил российскую журналистку Юлию Витязеву (настоящее имя – Юлия Лозанова) к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ее признали виновной в "информационном сотрудничестве с Россией", а также в "оправдании ввода российских войск на Украину".

Согласно приговору, Витязева владеет долей компании NewsFront, которая является "источником дезинформации и пропаганды". Ранее против организации ввели санкции США, Япония и Австралия.

Также в документе сказано, что Витязева в своем телеграм-канале "активно публикует антиукраинские публикации, осуществляет сбор средств на российские оккупационные войска", а также поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Помимо этого, она выступает на российском телевидении, где "отрицает оккупацию Украины и прославляет российские власти".

Витязева является уроженкой Одессы. По данным РБК, в 2015 она переехала в Россию, а в 2020 году получила российское гражданство. Ее телеграм-канал насчитывает более 77 тысяч подписчиков.