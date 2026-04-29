Суд в Ярославле признал ЛГБТ-движение "Каллисто" экстремистским

Ярославский областной суд признал ЛГБТ-движение "Каллисто" экстремистским и запретил его деятельность в России. Об этом сообщает "Первый отдел".

Как говорится в сообщении пресс-службы суда во "ВКонтакте", деятельность "Каллисто" якобы направлена на "переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей". Суд рассмотрел административный иск регионального управления Минюста. Решение в части запрета подлежит немедленному исполнению.

Юрист Макс Оленичев рассказал "Первому отделу", что суд отказался вызывать и допрашивать экспертов, подготовивших криминологическую характеристику и отметил, что движение "Каллисто" стало первой организацией, объявленной судом экстремистской, которая, по материалам дела, входила в состав "Российской ЛГБТ-сети".

По данным правозащитников, "Каллисто" признали экстремистским в том числе за критику законопроекта о запрете трансгендерного перехода, проведение мероприятий против дискриминации ЛГБТ-людей, призывы поддерживать другие инициативы и мониторинг нарушений прав ЛГБТ-людей. Ранее против лидера "Каллисто" Ярослава Сироткина возбудили уголовное дело, он живёт за границей.

"Первый отдел" напоминает, что решение ярославского суда стало седьмым за последнюю неделю случаем признания в России ЛГБТ-инициатив экстремистскими. С 22 апреля такие решения были вынесены в отношении "Российской ЛГБТ-сети", "Ириды", группы "Выход", Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, издания "Парни+" и Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив. В судах рассматриваются дела против "Центра Т" и инициативы T9 NSK.

Ранее Верховный суд России признал экстремистским несуществующее "Международное движение ЛГБТ".