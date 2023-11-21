Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отменил оправдательный приговор по делу об экстремизме двум членам Церкви свидетелей Иеговы, Ивану Сорокину и Андрею Жукову. Их дело направлено на новое рассмотрение.

Внимание на решение обратило издание "ОВД-Инфо". Сорокин и Жуков обвинялись по статьям об организации деятельности экстремистской организации и о вовлечении в такую организацию за принадлежность своей церкви. Обвинение требовало назначить им 9 и 8,5 лет колонии общего режима. Они были оправданы в августе Югорским районным судом за отсутствием состава преступления.

Церковь свидетелей Иеговы запрещена в России и признана экстремистской организацией. В 75 регионах верующие подвергались уголовному преследованию. 138 человек отправлены в колонию, подсчитывает сайт церкви. 207 осуждены условно. Всего в судах находятся дела 782 обвиняемых.

Преследование верующих критиковалось международными организациями, правозащитниками, США и Евросоюзом. Президент Владимир Путин назвал обвинение иеговистов в экстремизме "чушью". Тем не менее против них продолжают возбуждать новые дела.