Суд в заочно приговорил журналиста Сергея Медведева к 11,5 годам

Кунцевский районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Радио Свобода и политолога Сергея Медведева к 11,5 годам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей "иностранного агента".

Наказание назначено по совокупности приговоров. В 2025 году Медведев был заочно осуждён на 10 лет лишения свободы по статьям о распространении так называемых фейков о российской армии и о её дискредитации. Поводом для преследования стали его высказывания в видеороликах на YouTube-канале Радио Свобода, посвящённых войне России против Украины.

По версии следствия, Медведев был дважды привлечён к административной ответственности за нарушение порядка деятельности "иноагента", но продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки. Наличие двух административных протоколов может стать основанием для возбуждения уголовного дела по той же статье.

Минюст признал Медведева "иностранным агентом" в сентябре 2022 года.

Сергей Медведев – кандидат исторических наук, политолог, журналист и писатель, в прошлом профессор Высшей школы экономики в Москве. Медведев – автор программы "Археология" на Радио Свобода и книг "Возвращение русского Левиафана", "Война "Сделано в России" и романа "Человек бегущий".