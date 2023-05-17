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Суд во Франции подтвердил приговор за коррупцию бывшему президенту Николя Саркози

Суд во Франции отклонил аппеляцию бывшего президента Николя Саркози на приговор по уголовному делу о коррупции. 68-летний политик в марте 2021 года был признан виновным в подкупе и торговле влиянием, он был приговорён к трём годам тюрьмы, два из них — условно.

Саркози — первый французский президент, приговорённый к реальному сроку заключения, однако в тюрьме он не окажется. Апелляционный суд разрешил политику провести реальный год заключения под домашним арестом. Для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет, передаёт газета Le Parisien.

В четверг финансовая прокуратура Франции потребовала судить Саркози ещё по одному уголовному делу — о получении незаконного финансирования от режима бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Бывший президент отрицает все обвинения. Он по-прежнему остаётся популярным политиком во Франции, — отмечает канал France 24.

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