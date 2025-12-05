Суд во Пскове отправил Льва Шлосберга в СИЗО

Суд во Пскове 5 декабря арестовал заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга по новому уголовному делу о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает РБК. Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Шлосберг отправлен в СИЗО до 2 февраля. Решение будет обжаловано, заявили в "Яблоке".

О том, что против оппозиционного политика возбуждено новое уголовное дело по тяжкой статье о так называемых фейках, стало известно утром 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе "Яблока", поводом стал репост публикации в телеграм-канале, сделанный в феврале 2022 года. Содержание поста не уточняется.

8 декабря у политика истекал предельный шестимесячный срок домашнего ареста по другому делу - о так называемой дискредитации армии. Шлосберг вину не признаёт.

Ранее против Шлосберга уже возбуждали два уголовных дела. По делу о неисполнении обязанностей "иноагента" 5 ноября суд в Пскове приговорил его к 420 часам обязательных работ. Второе дело – о повторной дискредитации армии – было связано с публикацией записи дебатов в соцсети "Одноклассники", где политик призывал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной.

Шлосберг – один из немногих российских политиков, которые остаются в стране и публично выступают против войны. При этом Шлосберг сам подчёркивал, что старается быть в публичных выступлениях осторожным, чтобы не попасть под статьи, по которым привлекают к ответственности противников войны в Украине.



