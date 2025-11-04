"Я гражданин и патриот России". За что судят псковского политика Льва Шлосберга

Псковский городской суд в среду, 5 ноября, вынесет приговор по иноагентскому делу Льва Шлосберга. За непоставленные плашки во "Вконтакте" следствие запрасило ему 440 часов исправительных работ. Во время прений Лев Шлосберг подробно рассказал о том, как и из чего было "сшито" его уголовное дело. В его основу легли решения административных судов, которыми он был наказан за чужие действия, обыски у людей, с которыми Шлосберг никогда не встречался, заключения специалиста, противоречащие действительности, и сотни листов информации, которая не имела никакого отношения к предмету обвинения.

16 июня 2023 года Минюст внес псковского политика Льва Шлосберга в реестр "иностранных агентов". Он ушел с поста председателя псковского "Яблока" и стал маркировать иноагенсткой плашкой все свои публикации. Однако 5 февраля 2024 года Псковский горсуд назначил ему сразу два штрафа за публикации без "плашки" на сумму 62 тыс руб.

2 октября 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента") и провел обыски, но обошлось без ареста. 23 ноября 2024-го Шлосберга задержали в аэропорту Пскова по этому делу и изъяли бывшую при нем технику. Летом 2025-го параллельно возбудили отдельное дело о "повторной дискредитации армии" (ст. 280.3 УК РФ) и снова провели обыски. 11 июня суд отправил политика под домашний арест.

В марте 2025 года дело по "иноагентской" статье дошло до суда, и для вынесения приговора потребовалось два десятка заседаний. В прениях 24 октября 2025 года гособвинение запросило 440 часов обязательных работ. 30 октября завершились прения, и обвиняемый выступил с последним словом. 5 ноября судья Елена Смирнова должна огласить приговор. По по ст. 330.1 УК РФ (невыполнение обязанностей иноагента) ему грозит штраф до 300 тысяч рублей (или доход за период до двух лет), обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

Защита, отметил в последнем слове Лев Шлосберг, отработала безупречно – в условиях, когда "словосочетание "права и свободы человека и гражданина" становится полуподпольным, почти тайным, почти запрещённым".

Все его обвинение – это "попытки привлечения к ответственности без вины", считает Шлосберг. "То есть само по себе это уголовное дело в первые его минуты нарушает фундаментальные основы уголовного права", – говорит он.

Штрафы за чужие поступки

Возможность возбудить уголовное дело по иноагенстской статье появилась благодаря двум административным штрафам за "отсутствие маркировки иностранного агента" под публикациями во "ВКонтакте" и Telegram. Однако именно в решениях административных судов зафиксирован факт: тексты размещала сотрудница псковского отделения "Яблока" Дарья Павлова, а не Шлосберг.

Оба штрафа политик получил не за свои действия, признают в своих решениях судьи. Первый выписан "за размещение публикации иными администраторами Телеграм-канала", второй – потому что "я несу ответственность за то, что не проявил достаточную степень заботливости и осмотрительности в контроле за действиями госпожи Павловой", цитировал Шлосберг листы уголовного дела.

"Соответственно, оба судьи применили при рассмотрении дел об административных правонарушениях объективное мнение", – заявил политик.

Еще один штраф за отсутствие иноагентской маркировки Лев Шлосберг получил за публикацию приглашения на 95-летний юбилей своего отца в группе "Псковский индустриальный техникум" – Марк Шлосберг долгие годы работал там преподавателем. Закон не обязывает иноагентов маркировать информацию личного, неполитического характера.

"Специалист не является специалистом"

Состав уголовного обвинения – это пять видеозаписей, которые следствие обнаружило на странице во "Вконтакте" Льва Шлосберга в папке "Видео". Защита доказала, что он не загружал их и не распространял, а просто сохранил для себя. По сути, это ссылки на файлы с другой страницы. Поэтому и плашек на них нет – их физически невозможно добавить к чужим видеозаписям.

"Краеугольным камнем обвинения" стали показания "специалиста Максимова". "Это человек, который с наушниками и вот с таким миноискателем ходит по нашим квартирам и офисам в поисках техники", – описывает его Шлосберг. Максимов заявил следствию, что при добавлении видео во "ВКонтакте" создается новый файл, то есть новый материал без маркировки "иноагента". На деле – это те же самые видео, загруженные во "ВКонтакте" ранее и просто добавленные в новую подборку. Максимов назвал каждый новый URL-адрес "новым файлом", хотя URL в соцсети меняется автоматически и не свидетельствует о новой загрузке.

Этот факт адвокаты подтвердили через официальный запрос администрации "ВКонтакте": в ответе соцсети говорится, что файл при повторном добавлении не создается, контент остается тем же, а изменение ссылки не образует новый объект. "Этот ответ показывает, что специалист не является специалистом", – подчеркивает Шлосберг.

Суд при этом отказался провести следственный эксперимент, который подтвердил бы это очевидное обстоятельство, и ложное толкование URL-адресов стало единственным "доказательством" преступления. Ни одна из ссылок, приведенных следствием в обвинительном заключении, не ведет на страницу во "Вконтакте" Льва Шлосберга – открываются либо файлы на странице "Гражданин ТВ", либо файлы случайного пользователя Виктор Сельский. Прояснять, кто это, суд не стал.

Обыски ради слежки

Обыски в доме и офисе Льва Шлосберга стали самой масштабной частью следствия. Первые прошли 2 и 3 октября 2024 года, сразу после возбуждения уголовного дела, вторые – 23 ноября, когда политика задержали в аэропорту Пскова. Следователи забрали все: домашние компьютеры, телефоны членов семьи, технику из штаба "Яблока", флешки, диски, личные бумаги. Изъяли даже старые устройства, которые не включались годами.

Но следствие так и не установило, с какого устройства, где и кем именно могли быть совершены действия, ставшие основанием для обвинения. Изъятые компьютеры и телефоны не имели следов авторизации во "ВКонтакте" – ни на странице Льва Шлосберга, ни вообще в системе. Политик в принципе не привязывает соцсети к своим устройствам: "Мы живем сейчас в такой ситуации, когда телефон – это звонилка", объясняет он.

В материалах дела нет ни одного протокола, где было бы указано конкретное "орудие преступления". Техника не идентифицирована, пользователи не названы, время и место не определены. "Есть некое орудие преступления, никому неизвестное. Его местонахождение тоже неизвестное. Кто им пользовался, неизвестно. Где пользовался, неизвестно. Ничего неизвестно. Изъяли вещи в офисе, признали их вещественными доказательствами. Но при этом нет доказательства того, что с ноутбука, с моноблока, с телефона происходил вход в социальную сеть", – говорил Шлосберг на прениях.

В октябре 2024 года следователь запросил во "ВКонтакте" технические данные – MAC-адреса и идентификаторы устройств, с которых якобы велось администрирование страницы. Компания ответила, что такой информацией не располагает: платформа не хранит сведений, позволяющих установить конкретное оборудование пользователей. После этого никаких дополнительных запросов не было.

Пытаясь хоть как-то "привязать" обвиняемого к делу, следствие приобщило сведения от провайдера "Псковлайн": договор на домашний интернет, оформленный на жену политика Жанну Шлосберг.

"Какое отношение этот факт имеет к введению страниц "Вконтакте"? Что он доказывает в логике обвинения? Абсолютно ничего. То есть в материалах уголовного дела происходит криминализация обычных, бытовых, естественных действий человека. Живет человек в квартире, хочет пользоваться интернетом, пришел в офис "Псковлайн", заказал услугу. Услуга была оказана, интернет был подключен. Где здесь криминальные действия?" – спрашивает Шлосберг.

Особая страница в деле – обыски у свидетелей. Например, следователь нашел предлог провести обыск у псковского активиста и тоже иноагента Николая Кузьмина. Хотя Кузьмин никогда не имел отношения к работе с соцсетями псковского отделения партии "Яблоко", утверждают в партии.

Еще абсурднее выглядят обыски у семьи Сур. Единственная связь со Шлосбергом – переписка во "Вконтакте", один из братьев – сторонник партии "Яблоко". Тем не менее у семьи провели два обыска. Изъяли все: телефоны, компьютеры, носители данных, бытовую технику, вплоть до кнопочных мобильников. Особенно тяжелым обыск оказался для 70-летней Елены Михайловны Сур, матери братьев, которая никогда не встречалась со Шлосбергом лично. Тем не менее к ней ранним утром пришли вооруженные сотрудники в масках. "От врачей потребовалось некоторое усилие для того, чтобы купировать последствия этой утренней встречи", – рассказал Шлосберг на суде.

24 января 2024 года в квартиру Льва Шлосберга в 7 утра заявились с обыском по иноагентскому уголовному делу Дениса Камалягина, главного редактора "Псковской губернии". С марта 2022 года он живет в Латвии, и в квартире, где, по мнению следователя, могли быть обнаружены доказательства его вины, вообще никогда не бывал, поскольку Шлосберги переехали в нее после эмиграции Камалягина.

"С господином Камалягином я не связан служебными отношениями с января 2015 года. Я был директором газеты "Псковская губерния", а в январе 2015 года быть им перестал. Соответственно, 9 лет спустя, в январе 2024 года, признав меня свидетелем, якобы у меня может храниться что-то – не знаю, имущество Камалягина, техника Камалягина, мысли Камалягина, черновики Камалягина – ко мне приходят с обыском, и хочу вам сказать, это было неприятно", – рассказал Шлосберг. Тогда, в январе 24-го, он принял решение не предавать эту информацию огласке.

"Организация тотальной слежки"

"Задача этих следственных действий и, как я полагаю, самого этого уголовного дела, была совершенно другая. Она заключалась в поиске компрометирующей меня информации", – считает Лев Шлосбрег.

Следствие неизвестно зачем изучало его телефонные звонки. В деле детализированы соединения нескольких телефонных номеров – самого Шлосберга, его жены Жанны, сотрудницы партии "Яблоко" Дарьи Павловой и даже пожилого отца Льва, хотя номер отца не фигурировал ни в санкции суда, ни в запросах следствия.

По одному номеру Шлосберга оператор МТС выгрузил 9753 строки соединений за три месяца – с 1 мая по 1 августа 2024 года. По второму – "Мегафон" прислал семь файлов детализаций, включая еще один номер, купленный Львом Марковичем для отца, хотя разрешения суда на этот номер не было. По номеру Дарьи Павловой оператор выдал 15 039 строк, а по номеру Жанны Шлосберг – еще 21 521 строку.

"Задачей таких следственных действий может быть только организация тотальной слежки за человеком, чтобы найти хоть какие-то признаки, если даже не доказательства, то хотя бы признаки какой-то противоправной деятельности, не имеющей вообще никакого отношения к статье 330.1 УК Российской Федерации", – не сомневается Шлосберг.

Отдельный том дела заняла личная переписка во "ВКонтакте". По требованию следствия, с санкции суда, платформа предоставила архив сообщений за пять месяцев – с 1 мая по 10 октября 2024 года. В выгрузке – переписка с 255 пользователями, включая все вложения – фото, видео, аудио и документы. Распечатка эта занимает два тома уголовного дела.

Следователи не нашли ничего, кроме бытовых и рабочих диалогов: поздравления, организационные вопросы, переписка с жертвователями и сторонниками партии.

"Была просканирована вся личная переписка. Искали нечто, за что можно было бы зацепиться далеко за рамками этого уголовного дела, но ничего не нашли", – говорит политик.

Еще одно доказательство слежки – история с авиаперелетами Псков-Москва-Псков. В период, когда у Льва Шлосберга не было избранной меры пресечения, полицейские регулярно составляли рапорты о том, что "не исключена возможность выезда подозреваемого за пределы Российской Федерации с целью избежания уголовной ответственности". При этом в качестве доказательства прикладывался авиабилет на рейс "Псков – Москва", а о том, что тем же днем, в рамках одного заказа приобретен и билет "Москва – Псков" умалчивалось.

Один из таких рапортов лег в основу обыска в псковском аэропорту 23 ноября 2024 года. В тот день Лев Шлосберг возвращался из Москвы в Псков, самолет приземлился в 9:20. Из окон пассажиры заметили у трапа микроавтобус, оттуда вышли четверо вооруженных сотрудников в масках, а один из них, следователь Семенов, обратился по имени: "Лев Маркович, пройдемте". Политика показательно задержали на глазах у ста пассажиров. Поводом к задержанию стал полицейский рапорт: якобы у Шлосберга "при себе будут технические устройства, с которых он администрирует страницу во "ВКонтакте". В аэропорту у него изъяли ноутбук HP и телефон Huawei, но ни одно из устройств не содержало следов администрирования соцсети. Все было возвращено спустя два месяца.

Всего через несколько минут после задержания в Telegram-канале "База" появилось видео из аэропорта. Вскоре оно было удалено, но успело разойтись по сети.

Полиция вместо Роскомнадзора

Псковское дело по иноагентской статье – единственное в России, которое было возбуждено без участия Роскомнадзора. В его основе – рапорт полицейского о том, что якобы поступила информация будто Лев Шлосберг в соцсети нарушает российское законодательство.

"От кого поступила? Из какого документа? С какими доказательствами? Какими специальными познаниями обладало лицо, неизвестное, неустановленное, которое эту информацию предоставило?", – удивляется политик.

По должности за маркировками иноагентов следит Роскомнадзор. Обычно именно он инициирует административные дела за нарушение требований закона об иноагентах. Однако у Рокомнадзора не было и нет претензий к соцсетям Шлосберга.

"Никакого базового, изначального экспертного документа, в котором было бы мнение специалистов по оценке того или иного действия, нет. Это единственное в России уголовное дело, возбужденное по инициативе полиции, – подчеркивает Шлосберг. – И никому, ни на какой стадии, ни следователю Семенову, ни прокуратуре, которая каждый шаг этого следствия согласовывала, не пришло в голову спросить, кто сказал, что это нарушение".

При этом несколько раз в деле Льва Шлосберга указано, что он внесен "реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Этого реестра не существует с декабря 2022 года, когда после поправок в закон была создана единая форма – "реестр иностранных агентов", объединяющий все категории. "Деталь, говорящая об уровне юридических знаний инициаторов и организаторов этого уголовного дела", – отмечает Шлосберг.

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Лев Шлосберг выступил с последним словом.

"Слова ПРАВО и СВОБОДА являются фундаментом справедливого государства. Сегодня к этим двум словам добавилось третье слово – МИР. До тех пор, пока в нашу страну не придут свобода, право и мир – в страну не вернется будущее, в котором у людей не будет страха перед государством, страха за будущее своих детей, страха за жизнь, – сказал Шлосберг. – Я не иностранный агент. Я гражданин России, чьи представления о государстве, власти, политике, человеческом достоинстве и чести существенно отличаются от представлений многих обладающих властью сегодня политиков России. У меня и партии "Яблоко" отличные от большинства российского правящего класса представления об общественных ценностях, в первую очередь, о ценности человеческой жизни, об абсолютном приоритете прав и свобод человека и гражданина. Я живу в России, я гражданин и патриот России. Мирной и свободной России. Не имею иностранного гражданства, не получаю иностранного финансирования, представляю исключительно российских граждан, в том числе жителей Псковской области. Уважаю Конституцию России, права и свободы человека и гражданина. Я вижу свой личный гражданский долг в том, чтобы делать эту работу. Она имеет высший смысл".