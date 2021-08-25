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Суд назначил компенсацию задержанному на акции 31 января

Задержание на акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального (Архивное фото)

Суд во Владивостоке взыскал с МВД 10 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу местного жителя Кирилла Петрова, которого задержали на акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология протеста".

Уточняется, что это первое подобное решение суда о компенсации морального вреда из-за привлечения к административной ответственности по протестным акциям, которые прошли в городах России этой зимой.

Петров был задержан 31 января во Владивостоке. На него составили протокол о нарушении порядка проведения публичного публичного мероприятия. Районный суд назначил Петрову штраф в 15 тысяч рублей. Позднее краевой суд отменил это решение и прекратил дело из-за отсутствия состава административного нарушения. После этого Петров обратился с иском к МВД с требованием компенсации морального вреда.

  • Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.
  • Политик Алексей Навальный отбывает наказание в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В январе Навального задержали сразу по возвращении из Германии, где политик проходил лечение после предполагаемого отравления. Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.

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