Суд впервые отменил решение о признании журналиста "иноагентом"

Суд во Владивостоке отменил решение Минюста о признании "иностранным агентом" журналиста Даниила Губарева, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Сергея Валиулина.
По данным издания, это первый подобный случай в России. В 2021 году суд в Санкт-Петербурге исключил из реестра ВИЧ-сервисный фонд "Гуманитарное действие", но через полгода решение отменил вышестоящий суд.
Губарев ведёт паблик "news.VL" о новостях во Владивостоке и Приморье.
Его признали "иностранным агентом" в марте 2023 года .Минюст тогда объяснял это тем, что Губарев живет за рубежом, в Сингапуре, и "распространяет материалы других "иностранных агентов". Во время суда представители министерства уточнили, что речь шла о материалах "Дождя", "Росбалта", опросов "Левада-центра", видео Максима Каца и Екатерины Шульман.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям преследовать, в частности, независимые СМИ. Закон несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
- По данным "Вёрстки", на 18% всех "иноагентов" в России заведены уголовные дела. Самая популярная статья для преследований - о распространении заведомо ложной информации, о действиях российской армии. Так называемыми фейками российские власти считают любые высказывания, отличные от официальных заявлений Министерства обороны.
- С 1 декабря 2022 года иноагентом могут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием".
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