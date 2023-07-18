Суд впервые отменил решение о признании журналиста "иноагентом"

Суд во Владивостоке отменил решение Минюста о признании "иностранным агентом" журналиста Даниила Губарева, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Сергея Валиулина.

По данным издания, это первый подобный случай в России. В 2021 году суд в Санкт-Петербурге исключил из реестра ВИЧ-сервисный фонд "Гуманитарное действие", но через полгода решение отменил вышестоящий суд.

Губарев ведёт паблик "news.VL" о новостях во Владивостоке и Приморье.

Его признали "иностранным агентом" в марте 2023 года .Минюст тогда объяснял это тем, что Губарев живет за рубежом, в Сингапуре, и "распространяет материалы других "иностранных агентов". Во время суда представители министерства уточнили, что речь шла о материалах "Дождя", "Росбалта", опросов "Левада-центра", видео Максима Каца и Екатерины Шульман.