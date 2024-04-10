Насколько прекращение войны в Украине зависит сейчас от позиции Китая;

Издание "Агентство" представило доказательства того, что в Орске не были вовремя приняты меры по предотвращению наводнения;

Жители Орска связывают прорыв дамбы в городе с коррупцией в органах власти;

На два года ужесточен приговор бывшей главе уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой;

В Белом Доме отвергли обвинения Москвы в финансировании терроризма в России через Украину;

Проблема запрета абортов как одна из главных тем президентской предвыборной кампании в США;

Умер выдающийся британский физик Питер Хиггс, предсказатель существования бозона, названного его именем.