Насколько прекращение войны в Украине зависит сейчас от позиции Китая;
Издание "Агентство" представило доказательства того, что в Орске не были вовремя приняты меры по предотвращению наводнения;
Жители Орска связывают прорыв дамбы в городе с коррупцией в органах власти;
На два года ужесточен приговор бывшей главе уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой;
В Белом Доме отвергли обвинения Москвы в финансировании терроризма в России через Украину;
Проблема запрета абортов как одна из главных тем президентской предвыборной кампании в США;
Умер выдающийся британский физик Питер Хиггс, предсказатель существования бозона, названного его именем.
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