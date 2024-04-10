Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Суд выполнил заказ власти". Ужесточен приговор Лилии Чанышевой

BASHKORTOSTAN -- Lilia Chanysheva
BASHKORTOSTAN -- Lilia Chanysheva

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 апреля

Embed
Время Свободы - Темы дня 10.04.2024
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Насколько прекращение войны в Украине зависит сейчас от позиции Китая;

Издание "Агентство" представило доказательства того, что в Орске не были вовремя приняты меры по предотвращению наводнения;

Жители Орска связывают прорыв дамбы в городе с коррупцией в органах власти;

На два года ужесточен приговор бывшей главе уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой;

В Белом Доме отвергли обвинения Москвы в финансировании терроризма в России через Украину;

Проблема запрета абортов как одна из главных тем президентской предвыборной кампании в США;

Умер выдающийся британский физик Питер Хиггс, предсказатель существования бозона, названного его именем.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG