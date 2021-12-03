Кировчанина заплатит ₽341 тыс полиции за митинг в поддержку Навального

Суд в Кирове взыскал с местного жителя Михаила Семёнова более 340 тысяч рублей по иску регионального МВД за "сверхурочную работу" полиции на акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология".

Около 317 тысяч рублей пойдет на компенсацию самой работы полицейских, остальные должны покрыть расходы на топливо. По версии МВД, Семёнов был организатором акции. Ранее он был задержан и приговорён к 5 суткам административного ареста.

Как отмечают правозащитники, изначально ведомство требовало взыскать с Семёнова более 700 тысяч рублей, но позднее частично отказалось от своих требований. В итоге общая сумма компенсации снизилась почти вдвое.

Аналогичные иски полиция подала и в других российских регионах. В Уфе суд взыскал с участников акций 2 миллиона рублей в пользу МВД, в Омске — 1,6 миллиона рублей. Кроме того, иски поданы в Ярославле, Пензе, Челябинске.

После ареста политика Алексея Навального по всей России прошла серия протестов, массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Полицейские применяли грубую силу, было задержано более 10 тысяч человек.