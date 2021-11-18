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В Кемерове суд взыскал 700 тыс. рублей с активистов в пользу МВД

Сотрудники полиции в Кемерове (иллюстративное фото)

Суд в Кемерове взыскал с пяти местных сторонников политика Алексея Навального почти 700 тысяч рублей в пользу областного МВД за внеурочную работу полиции на акциях 23 и 31 января. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

В эту сумму полиция оценила работу своих сотрудников в выходной день и расходы на бензин для служебных автомобилей. Суды признали активистов организаторами протестной акции среди них оказался Станислав Калиниченко - бывший координатор местного штаба Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена), а также активистка Елизавета Славинская.

Это решение по первому иску против организаторов январских акций в Кузбассе, второй иск на сумму более 750 тысяч рублей будет рассмотрен 25 ноября, уточнили в "Апологии протеста".

Накануне суд в Уфе взыскал более 500 тысяч рублей с местных активистов Лилии Чанышевой, Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина за работу полицейских на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Активисты намерены обжаловать решение суда, удовлетворившего иск регионального МВД.

В начале ноября суд в Омске постановил взыскать со сторонников Алексея Навального 460 тысяч рублей в качестве компенсации за работу полиции на акции протеста 23 января.

  • После ареста Алексея Навального по всей России прошла серия протестов, массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Полицейские применяли грубую силу, было задержано более 10 тысяч человек.

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