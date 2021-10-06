Суд взыскал с Романа Доброхотова ₽200 тыс в пользу голландского блогера

Черемушкинский суд Москвы взыскал с главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова в общей сложности 200 тысяч рублей в пользу голландского блогера Максимилиана ван дер Верффа по делу о клевете (The Insider внесен в реестр "иноагентов").

Также, согласно судебному решению, Доброхотов обязан опровергнуть распространенную им информацию о причастности ван дер Верффа к кампании спецслужб России по дезинформации о причинах катастрофы малазийского "Боинга" над Донбассом. Российская сторона продвигала версию, что самолёт был сбит украинскими военными.

Отмечается, что ван дер Верфф, который в данный момент находится на Филиппинах, требовал с Доброхотова 2 миллиона рублей компенсации - так как, по словам защиты голландца, он "перенёс глубокие нравственные страдания".

Дело о клевете против Романа Доброхотова было возбуждено летом по заявлению адвоката Максимилиана ван дер Верффа. Расследованием занималось управление внутренних дел по Юго-Западному округу Москвы. У журналиста и его родителей прошли обыски, во время которых следователи изъяли всю технику, а также загранпаспорт Доброхотова.

В сентябре Роман Доброхотов стал обвиняемым по ещё одному уголовному делу - о незаконном пересечении границы. По версии ФСБ, в августе журналист перешёл границу с Украиной в Воронежской области в обход пропускного пункта. У родителей обвиняемого вновь прошли обыски. Также их увозили на допрос. В итоге Доброхотова объявили в розыск. Своё местоположение он не раскрывает, при этом настаивая, что покинул пределы России легально.

The Insider – издание, зарегистрированное в Латвии, известное рядом резонансных расследований о работе российских спецслужб, в частности - об отравлении Алексея Навального. Главный редактор СМИ Роман Доброхотов напрямую связывает давление на него со своей профессиональной деятельностью.

Самолёт "Боинг 777-200ER" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, большинство из них – подданные Нидерландов.

По данным Международной следственной группы, самолёт был сбит над территорией, подконтрольной пророссийским сепаратистам, ракетой, запущенной из установки "Бук", которая принадлежала российской 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Следствие официально назвало четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса, трое из них – граждане России: полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых и отрицает свою причастность к крушению.