У родителей основателя The Insider Романа Доброхотова проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире родителей основателя и шеф-редактора расследовательского издания The Insider* Романа Доброхотова. К ним пришли в шесть утра в Москве. С чем связаны следственные действия — неизвестно. Сам Доброхотов живёт в соседней квартире, но сейчас находится за границей. В его доме так же может проходить обыск, — передаёт его издание.

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В июле у Доброхотова и его родителей уже проходил обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля. Оно было возбуждено, предположительно, из-за ретвита, размещённого в твиттер-аккаунте Доброхотова. Речь идёт о ссылке на расследование The Insider о предполагаемых связях нидерландского блогера Макса ван дер Верффа с российскими спецслужбами.

Ван дер Верфф считает, что Доброхотов его оклеветал, выступив с утверждениями, что тот получал от российского Минобороны деньги за публикации о сбитом над Украиной малайзийском "Боинге". По версии следствия, "неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Боинге МН-17"".

The Insider – расследовательское издание, зарегистрированное в Латвии, известное рядом резонансных расследований о работе российских спецслужб. Сам Доброхотов после предыдущего обыска связывал уголовное дело со своей профессиональной деятельностью, отметив, что в России идёт атака против всех независимых медиа.

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* — The Insider включён российскими властями в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Издание не согласно с этим решением.