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Суд закрыл дело о дискредитации армии в отношении депутата Янкаускаса

Константин Янкаускас

В Москве районный суд закрыл административное дело о дискредитации российской армии в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса за отсутствием состава правонарушения. Об этом пишет "Медиазона".

Протокол на Янкаускаса был составлен из-за его записи в фейсбуке. Депутат опубликовал перевод речи папы римского, в которой он молился о мире для Украины и, в частности, города Мариуполя.

"Перед варварством убийства детей, невинных и беззащитных гражданских лиц не может быть убедительных стратегических доводов", — говорилось в переведённом тексте.

Янкаускас не сопровождал цитату какими-либо своими комментариями. Судья решила, что правонарушения не было и постановила прекратить производство по делу.

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