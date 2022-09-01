Суд закрыл дело о дискредитации армии в отношении депутата Янкаускаса

В Москве районный суд закрыл административное дело о дискредитации российской армии в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса за отсутствием состава правонарушения. Об этом пишет "Медиазона".

Протокол на Янкаускаса был составлен из-за его записи в фейсбуке. Депутат опубликовал перевод речи папы римского, в которой он молился о мире для Украины и, в частности, города Мариуполя.

"Перед варварством убийства детей, невинных и беззащитных гражданских лиц не может быть убедительных стратегических доводов", — говорилось в переведённом тексте.

Янкаускас не сопровождал цитату какими-либо своими комментариями. Судья решила, что правонарушения не было и постановила прекратить производство по делу.