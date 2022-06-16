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Суд заменил Кире Ярмыш ограничение свободы на реальный срок

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (архивное фото)

Суд в Москве заменил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш ограничения свободы на реальный срок в колонии по так называемому санитарному делу. Об этом Ярмыш написала в твиттере.

С ходатайством в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказаний.

Летом прошлого года Ярмыш покинула Россию после вынесения приговора по "санитарному делу". Суд счёл её посты в соцсетях о митингах сторонников Навального подстрекательством к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. В марте МВД России объявило Ярмыш в розыск.

Санитарное дело было возбуждено в январе 2021 года. По нему проходили десять человек. По меньшей мере, половине из них, в том числе оппозиционерам Олегу Навальному, Любови Соболь Марии Алёхиной и Люсе Штейн заменили ограничение свободы на реальный срок. Все они покинули Россию.

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