Оппозиционерке Любови Соболь утвердили реальный срок

1 июня Московский городской суд утвердил приговор соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь по "санитарному делу", вынесенный в апреле 2022 года. Тогда суд заменил ей ограничение свободы на реальный срок, назначив почти шесть месяцев колонии. Об этом сообщил адвокат оппозиционерки Владимир Воронин.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу". По версии следствия, её призывы выйти на акцию в поддержку арестованного Навального в январе 2021 года способствовали распространению коронавируса. Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Оппозиционерке запретили выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Соболь вину не признала. В частности, она отметила, что следствие не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19. Спустя несколько дней после вынесения приговора Соболь уехала из России.
По "санитарному делу" проходили десять человек. В феврале 2022 года одному из них — Олегу Навальному также заменили ограничение свободы на реальный срок. То же попросили сделать в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной и муниципального депутата Люси Штейн. Все они покинули Россию.
- В середине мая 2022 года суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова по обвинению в создании экстремистского сообщества. По предъявленной статье им грозит до 12 лет колонии.
- В июне 2021 года суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Позже они были ликвидированы. В конце сентября 2021 года следственный комитет России возбудил против Алексея Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Сам Навальный с февраля 2021 года находится в колонии по делу о мошенничестве.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.