Оппозиционерке Любови Соболь утвердили реальный срок

1 июня Московский городской суд утвердил приговор соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь по "санитарному делу", вынесенный в апреле 2022 года. Тогда суд заменил ей ограничение свободы на реальный срок, назначив почти шесть месяцев колонии. Об этом сообщил адвокат оппозиционерки Владимир Воронин.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу". По версии следствия, её призывы выйти на акцию в поддержку арестованного Навального в январе 2021 года способствовали распространению коронавируса. Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Оппозиционерке запретили выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.

Соболь вину не признала. В частности, она отметила, что следствие не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19. Спустя несколько дней после вынесения приговора Соболь уехала из России.

По "санитарному делу" проходили десять человек. В феврале 2022 года одному из них — Олегу Навальному также заменили ограничение свободы на реальный срок. То же попросили сделать в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной и муниципального депутата Люси Штейн. Все они покинули Россию.