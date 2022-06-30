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Суд заменил Люсе Штейн ограничение свободы на реальный срок

Люся Штейн и Мария Алёхина

Суд в Москве заменил участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Люсе Штейн ограничение свободы на реальный срок в колонии общего режима по так называемому санитарному делу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

По решению суда, Штейн, которая уехала из России, должна быть отправлена в исправительную колонию сроком на 31 день.

В августе прошлого года Штейн был назначен год ограничения свободы по так называемому санитарному делу за призывы к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. В апреле она покинула страну, объяснив отъезд тем, что после начала войны в Украине ей надоело терпеть репрессии в отношении себя и своих близких. Издание "Можем объяснить" утверждало, что депутат даже не стала снимать контрольный браслет Федеральной службы исполнения наказаний. В середине мая МВД России объявило Люсю Штейн в розыск.

Санитарное дело было возбуждено в январе 2021 года. По нему проходили десять человек. По меньшей мере, половине из них, в том числе оппозиционерам Олегу Навальному, Любови Соболь,Марии Алёхиной , Кире Ярмыш заменили ограничение свободы на реальный срок. Все они покинули Россию.

В середине июня проект "Осторожно новости" сообщил, что на Штейн завели дело по статье о дискредитации армии. За что именно пока неизвестно.

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