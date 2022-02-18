Суд заменил Олегу Навальному условный срок на реальный

Суд в Москве заменил Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального, один год условного срока по "санитарному делу" на год реального с отбыванием наказания в колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС.

О замене наказания ходатайствовала уголовно-исполнительная инспекция из-за того, что Навальный не встал на учет в инспекции. Ранее его объявили в федеральный розыск. ФСИН утверждает, что Навальный покинул Россию и находится на Кипре. Брат оппозиционера о своём отъезде не сообщал.

В августе 2021 года Олег Навальный получил год условно по "санитарному делу". Оно было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, обвиняемые призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального и провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Всего в деле были десять обвиняемых, в том числе соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш , Николай Ляскин и Олег Степанов.