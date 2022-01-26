Брат Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск

Брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск. Это следует из базы данных МВД России, сообщают ТАСС и РИА Новости.

Согласно базе, розыск связан с уголовным делом. С каким именно не уточняется.

25 января уголовно-исполнительная инспекция направила ходатайство в Люблинский районный суд Москвы с требованием заменить Олегу Навальному условный срок по "санитарному делу" на реальный.

Согласно информации на сайте суда, ходатайство об отмене решения зарегистрировано 24 января. В качестве повода для него указано неисполнение осуждённым возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.

Брат политика Алексея Навального Олег в августе 2021 года получил год условно по "санитарному делу". Оно было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, обвиняемые призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального и провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В августе прошлого года суд назначил Олегу Навальному год условного срока, его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

"Санитарное дело" было возбуждено после прошедших в январе 2021 года протестных митингов в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса, призвав людей выйти на акции протеста.

Всего в деле были десять обвиняемых, в том числе соратники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш , Николай Ляскин и Олег Степанов.

26 января стало известно, что МВД добавило бывшего координатора московского штаба Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в России) Олега Степанова в базу федерального розыска .

В августе 2021 года оппозиционеру назначили год ограничения свободы по "санитарному делу". До этого он больше полугода находился под домашним арестом.

Ранее в розыск объявили других соратников Алексея Навального — Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Виолетту Грудину. Все они уехали из России.