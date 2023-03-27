Суд заочно арестовал издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона".

Как ранее рассказывал Верзилов, поводом для возбуждения дела стали твиты и посты в инстаграме с рассказами об убийствах в Буче. По версии следствия, своими публикациями он "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции". Также СК утверждает, что в постах Верзилова содержится посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации". Верзилов находится за границей.

В декабре 2022 года в Москве в квартире матери Верзилова прошёл обыск. Ей вручили повестку на допрос в статусе свидетеля. Позже обыскивался дом участницы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой).

Против Верзилова также возбуждено уголовное дело о неуведомлении российский властей об иностранном гражданстве. В январе Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать его по этому делу. Судья указала, что эта статья Уголовного кодекса описывает преступление небольшой тяжести и не подразумевает заключения под стражу.

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