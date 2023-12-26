Суд заочно арестовал Машу Гессен по делу о "фейках" про армию России

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца американского писателя и журналиста Машу Гессен по уголовному дело о так называемых фейках про армию России. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на постановление суда.

Гессен также объявили в международный розыск. Ранее МВД России объявило журналиста в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении Гессен было заведено из-за интервью видеоблогеру Юрию Дудю. По версии следствия, Гессен распространяет в беседе "заведомо ложную информацию" о действиях российских военных в украинском городе Буча.

"С одной стороны, это смешно: они прекрасно знают, где я нахожусь, и все это какая-то дурацкая игра. С другой, когда ты понимаешь на собственном виртуальном опыте, что за одно предложение в интервью можно быть арестованным и приговорённым на много лет… С одной стороны, мы знаем людей, уже осужденных за "фейки" в похожих случаях. С другой - привыкнуть к этому невозможно", - говорится в комментарии Гессен для "Дождя".

Административная и уголовная статьи о дискредитации российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией суды признают сообщение любой позиции о войне в Украине, противоречащей официальной точке зрения Москвы.

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