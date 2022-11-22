Суд заочно арестовал журналиста Idel.Реалии Андрея Григорьева

Суд в Казани заочно арестовал журналиста Idel.Реалии Андрея Григорьева. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство следствия было рассмотрено 18 ноября. Суд избрал Григорьеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента задержания на территории России, либо с момента экстрадиции в Россию. Сейчас он объявлен в розыск.

Как пишет Idel.Реалии, поводом для возбуждения дела стал видеоролик на одном из YouTube-каналов о нападении на российского посла в Польше. Ранее, 17 августа, в рамках этого дела полицейские провели обыски у семерых журналистов, которые сотрудничают с Idel.Реалии и Радио Азатлык. По версии следствия, они могли быть причастны к публикации видео. На допросах журналисты заявили, что не имеют отношения к ролику и не видели его ранее. Обыски по этому делу также провели у нескольких казанских активистов.