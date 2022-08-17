В Казани прошли обыски у журналистов, работающих с Радио Свобода

Сегодня утром в Казани прошли обыски у семерых человек, которые сотрудничают сейчас или работали ранее с проектами Радио Свобода - Idel.Реалии и Радио Азатлык. Следственные действия велись в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

В уголовном деле речь идет о видео на YouTube-канале, который не имеет отношения к редакции.

Большинство задержанных отпустили после обыска и допроса. Судьба двоих пока не известна, они не выходят на связь. В каком статусе находятся журналисты — неизвестно. Обвинения им не предъявлены.

В последние годы на проекты Радио Свобода оказывается серьёзное давление со стороны российских властей.

В марте 2021 года медиакорпорация после 30 лет работы вынуждена была закрыть свое бюро в Москве. 27 журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода, внесены Минюстом России с списки "иностранных агентов" — физических лиц. Семь из них — корреспонденты Idel.Реалии.

Русскоязычные сайты медиакорпорации, в том числе сайты русской службы Радио Свобода и телеканала Настоящее Время, заблокированы на территории России.

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