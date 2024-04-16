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Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о "фейках"

Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о распространении так называемых фейков о российской армии, сообщает ТАСС.

Об уголовном деле против Зыгаря стало известно в марте 2024 года. Что именно стало поводом для его возбуждения, неизвестно. Бывший коллега Зыгаря – главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко – писал без ссылки на источник, что дело завели "как и в большинстве случаев – за публикацию о преступлениях российской армии в Буче". Сам Зыгарь новость не комментировал.

Сейчас Зыгарь находится не в России. Он активно выступает против российского вторжения в Украину, участвует в дискуссиях о возможном будущем России и необходимости переосмысления её прошлого.

В октябре 2022 года российские власти объявили Зыгаря "иноагентом". В феврале 2024 года Генпрокуратура России признала фонд Зыгаря и режиссёра Ильи Хржановского XZ foundation нежелательной организацией. При поддержке фонда Зыгарь снял серию анимационных роликов "Великие русские злодеи", а общество "Мост" разработало гайд, помогающий переубеждать близких, которые повторяют тезисы российской пропаганды. В конце 2023 года вышла книга Зыгаря "Война и наказание" о том, "как Россия уничтожала Украину".

  • По подсчётам "ОВД-Инфо", дела за антивоенную позицию в России завели как минимум на 875 человек, в том числе против более 270 – по статье о фейках про российскую армию. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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