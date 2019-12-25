Лексикон 2010-х. Эфир в 18:05

Заканчиваются 2010-е, бурное и тревожное время в российской и мировой политике, когда привычный мир, кажется, сорвался с оси. Аннексия Крыма и война в Донбассе, запрещенный в РФ ИГИЛ и Сирия, Брекзит и Трамп, экологические протесты и «желтые жилеты» – мировая повестка изменилась решающим образом. Общества погрузились в состояние неопределенности и тревоги. Какие слова точнее всего отражают дух времени и характеризуют уходящее десятилетие? Составляем «лексикон 2010» вместе с порталом COLTA.ru.

В студии Оксана Мороз, культуролог, доцент МВШСЭН, и Андрей Архангельский, журналист. Эфир в 18:05.