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Суд заочно арестовал журналистку "Соты" Анну Лойко

Журналистка "Соты" Анна Лойко
Журналистка "Соты" Анна Лойко

Суд в Москве заочно арестовал журналистку издания "Сота" Анну Лойко по делу об оправдании терроризма. Ранее она была объявлена в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноябрь стало известно о возбужденнии уголовного дела в отношении Лойко. По информации телеграм-канала "База", журналистку обвинили в оправдании терроризма из-за текста о преследовании сторонников "Хизб ут-Тахрир" и пытках в отношении них, опубликованного в 2021 году.

У матери Лойко прошёл обыск. Её допрашивали в Следственном комитете. Сама журналистка сейчас находится не в России.

Редакция "Соты" считает дело в отношении Лойко продолжением политического давления на издание в частности и на журналистику в целом.

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