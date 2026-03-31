Суд заочно приговорил бывшего координатора "Голоса" из Пскова

1-й Западный окружной военный суд в Петербурге заочно приговорил бывшего координатора псковского отделения движения "Голос" Владимира Жилинского к 6 годам и 1 месяцу колонии по делу об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей "иноагента". Об этом сообщает "Медиазона".

Дело об оправдании терроризма возбудили за комментарий под постом "Псковской губернии" о выплатах семьям погибших на войне. В комментарии говорится: "Эх. Опять дегуманизация и закон Годвина. Зря ты не воспользовался советом идти отсюда. По всему миру полно русских, которые активно борются против безумия путлера и его клоунов. Тратят свои деньги, силы, время. А некоторые вообще воюют не на диване, как ты, а в РДК и ЛСР. Да и в самой рф есть партизаны, герои".

Владимир Жилинский – известный в Псковской области правозащитник. С 2010 года он участвовал в протестных митингах, был наблюдателем на выборах. В 2018 году стал координатором движения "Голос" в Псковской области и открыл в городе креативное пространство "ШАГ". Там выступали с лекциями известные политики, артисты и писатели. В числе гостей был нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. В 2019 году Жилинский создал "Группу помощи задержанным", в которую вошли юристы и журналисты. Организация помогала политзаключенным и задержанным на протестах.

Жилинский уехал из России в 2021 году, после того, как Минюст внес его в список "иностранных агентов".