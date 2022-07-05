Суд запретил деятельность Компартии Украины

Апелляционный административный суд во Львове в четверг запретил деятельность Коммунистической партии Украины, удовлетворив иск Минюста.

Компартия Украины (КПУ) стала 15-й запрещённой после российского вторжения в Украину партией. Вместе с ней во вторник запретили партию "Счастливая Украина", созданную бывшим министром времён Виктора Януковича Александром Клименко.

В первые годы независимости Украины КПУ была одной из крупнейших политических сил, её бессменный председатель Пётр Симоненко в 1999 году выходил во второй тур выборов президента страны, в котором проиграл Леониду Кучме. Фракция КПУ существовала в Верховной раде до 2014 года, когда - после победы Майдана - партия провалилась на выборах. Ряд её членов поддержали сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

В 2015 году суд запретил деятельность партии, однако то решение так и не вступило полностью в законную силу.

После российского вторжения 24 февраля в Украине были запрещены практически все партии, которые считались в стране пророссийскими, в том числе имевшая фракцию в парламенте Оппозиционная платформа - За жизнь, "Оппозиционный блок", "Наши", "Партия Шария".