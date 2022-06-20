Суд в Украине запретил партию политика Виктора Медведчука

Суд в Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" политика Виктора Медведчука. Недвижимость, средства и другие активы партии будут обращены в пользу государства. Об этом сообщается на странице в фейсбуке Министерства юстиции Украины.

Ранее в Украине была запрещена деятельность партий "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария" и "Держава".

Медведчук считается в Украине пророссийским политиком. СМИ называет его "кумом Путина". Украинские власти обвиняют Медведчука в государственной измене. Он находится под арестом. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах. Политик записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали".