Суд в Украине запретил партию политика Виктора Медведчука

Суд в Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" политика Виктора Медведчука. Недвижимость, средства и другие активы партии будут обращены в пользу государства. Об этом сообщается на странице в фейсбуке Министерства юстиции Украины.
Ранее в Украине была запрещена деятельность партий "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария" и "Держава".
Медведчук считается в Украине пророссийским политиком. СМИ называет его "кумом Путина". Украинские власти обвиняют Медведчука в государственной измене. Он находится под арестом. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах. Политик записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали".
- В конце марта Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность нескольких оппозиционных партий по обвинению в связях с Россией. Под ограничения попали "Оппозиционная платформа – За жизнь!", которую ранее возглавлял бывший глава администрации президента Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.
- Решение о приостановке работы партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.
- В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.
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