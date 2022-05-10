Басманный районный суд Москвы назначил журналистке издания "Скат media" Ангелине Рощупко, обвиняемой по делу оппозиционного движения "Весна", меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом ОВД-Инфо из зала суда сообщил её адвокат Михаил Бирюков.

Суд запретил журналистке в течение двух месяцев выходить из дома с восьми вечера до восьми утра, общаться с другими подозреваемыми по делу, пользоваться интернетом и иными средствами связи, отправлять и получать "почтово-телеграфные отправления".

В понедельник 9 мая стало известно, что против участников молодёжного движения "Весна" возбуждены уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. По вменённой статье им грозит до 2 лет лишения свободы.

Сейчас в деле как минимум восемь подозреваемых. Шестеро из них задержаны, мера пресечения пока выбрана только двоим: Рощупко и общественному защитнику Тимофею Васькину (также запрет действий), остальные ожидают суда.