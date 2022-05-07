В Петербурге задержали координаторов движения "Весна"

В субботу в Санкт-Петербурге задержали двух координаторов молодёжного демократического движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина.

Днём у Хорошенина и в квартире родителей федерального координатора "Весны" Богдана Литвина прошли обыски. У них изъяли технику. Как сообщила мать Хорошенина, обыски проводились по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Активисты движения считают, что уголовное преследование связано с антивоенной акцией "Они воевали не за это", которую "Весна" планирует провести 9 мая. Активисты намерены принять участие в шествии колонны "Бессмертного полка".

Сейчас по уголовной статье о создании НКО, посягающей на права граждан, преследуют соратников оппозиционного политика Алексея Навального. Сам Навальный с февраля 2021 года находится в колонии по делу о мошенничестве.

Богдан Литвин – один из бывших активистов штаба Навального в Петербурге, с которых взыскали семь миллионов рублей за порчу газонов во время акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Штабы оппозиционера признаны в России экстремистскими организациями и ликвидированы.