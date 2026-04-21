Судьба переговоров США и Ирана в Исламабаде по-прежнему не ясна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник может вылететь в Исламабад для второго раунда переговоров с Ираном, сообщают со ссылкой на источники ряд СМИ, в частности CNN, Reuters и Axios. По их данным, утром во вторник по московскому времени самолёт Вэнса всё ещё находился в Вашингтоне, хотя накануне президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post дал понять, что вице-президент уже мог отправиться в Пакистан.

Ситуация с новым раундом переговоров остаётся неясной, поскольку Иран пока по-прежнему официально не согласился на его проведение. "Мы не приемлем переговоров под угрозами", - заявил глава иранской делегации, спикер парламента страны Мохаммад Галибаф. В частности Иран требует освобождения грузового судна под иранским флагом, взятого в Оманском заливе 19 апреля под контроль американскими военными, которые осуществляют морскую блокаду Ирана. Иран, в свою очередь, де-факто блокирует судоходство в Ормузском проливе.

При этом издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи всё-таки дал разрешение на участие в переговорах. Официально об этом не сообщалось. WSJ со ссылкой на источники пишет о том, что Иран уведомил посредников, что готов направить делегацию в Пакистан.

Как отмечает Axios, Вэнс, даже если отправится в Пакистан в ближайшие часы, прибудет туда, когда срок перемирия уже почти истечёт - оно действует до 22 апреля. Президент США ранее назвал маловероятным продление перемирия, но в то же время выразил надежду на быстрое достижение "сделки" с Ираном.

Власти Пакистана подтверждают, что готовы принять новый раунд переговоров, в Исламабаде усилены меры безопасности. Источники Reuters в пакистанских правительственных кругах сообщают, что переговоры могут пройти 22 апреля.

Чешские СМИ сообщают, что накануне в Праге пристал американский правительственный самолёт, который впоследствии вылетел в Исламабад, провёл там короткое время и вновь вернулся в Прагу. Ни чешские, ни американские американские лица не сообщили, кто был на борту и связан ли этот самолёт с подготовкой переговоров.