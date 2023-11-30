Судья отчитала Беркович за рассказ о 25 часах в холодном автозаке

Судья Мосгорсуда Оксана Никишина на заседании по жалобе на продление ареста режиссёрке Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук в четверг отчитала Беркович за то, что она рассказала о тяжёлых условиях в автозаке, в котором её возили из Москвы в Санкт-Петербург на похороны бабушки, писательницы Нины Катерли. По словам судьи, Беркович вообще не должны были туда возить, поскольку она находится под стражей.

Выступая в суде, Беркович подчеркнула, что благодарна за то, что ей дали возможность проститься с бабушкой. "Я совершенно искренне уверена, что для тех людей, кто бы они ни были, которые всё это каким-то удивительным образом организовали, это был акт милосердия", - сказала она. При этом она отметила, что, поскольку она находится под стражей и её везли в автозаке, "акт милосердия превратился в акт пытки". "25 часов я провела в клетке автозака, который не отапливается. У меня не было с собой теплых вещей, потому что я не знала, куда я еду, и мои защитники не знали, где я. Эта клетка — это кусок такой железной коробки метр на два примерно, в которой невозможно стоять, невозможно нормально сидеть. Больно, поэтому сейчас вставать и садиться. Там невозможно спать, потому что там нет отопления. За эти сутки у меня не было теплых вещей... За сутки, за 25 часов меня вывели в туалет два раза", - приводит "Медиазона" слова Беркович.

Судья, обращаясь к режиссёрке ответила: "ваши близкие люди или кто-то договорились о том, что вас отвезут все-таки на похороны... А сейчас вы высказываете свои претензии по поводу того, каким образом вас доставили на похороны к бабушке" и задалась вопросом, "каким образом у нас человек, содержащийся под стражей присутствует на похоронах?"

Как пишет журналист Василий Полонский, Беркович на суде выглядела простуженной, "видимо заболела пока ехала в холодной машине (автозак) в Питер".

По итогам заседания судья отказалась удовлетворить жалобу на содержание Беркович и Петрийчук под стражей, они останутся в СИЗО.

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено в начале мая, с того же месяца они находятся в СИЗО. Поводом для преследования стал спектакль "Финист Ясный сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в движение "Исламское государство", признанное террористическим во многих странах мира, включая Россию. В основе уголовного дела лежит экспертиза, написанная Романом Силантьевым, который называет себя деструктологом. Силантьев посчитал, что в пьесе и спектакле поддерживается ваххабизм. При этом постановка, которая с 2019 года шла с большим успехом, была дважды была отмечена главной российской театральной премией "Золотая маска" - за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.

25 ноября Беркович привезли из московского СИЗО в Санкт-Петербург на прощание с бабушкой, писательницей Ниной Катерли.

"Её везли в автозаке 14 часов, в туалет вывели один раз, – сказала Север.Реалии мать Беркович Елена Эфрос. – Она мне сказала, что совершенно измучена, но что уже прооралась и теперь спокойна, "мне сказали – держать себя в руках, и я держу". Дали ей со мной пообщаться, поговорить".