Судья в Нью-Йорке запретил адвокатам Трампа делать публичные заявления

В США судья, ведущий гражданское дело о мошенничестве против бывшего президента Дональда Трампа, издал распоряжение, запрещающее всем адвокатам обвиняемого делать публичные заявления об общении судьи со своими подчиненными. На это сообщение агентства Reuters обратил внимание "Голос Америки".

Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене издал судебный запрет, в котором указал, что обладает "полным правом" консультироваться со своими сотрудниками на протяжении всего процесса, и что судебный запрет призван обеспечить их безопасность.

Нарушение судебного запрета повлечет за собой серьезные санкции, предупредил судья.

Энгорон издал первый судебный запрет 3 октября в связи с тем, что Трамп разместил в соц сетях фотографию секретаря суда: она позировала с лидером большинства в Сенате демократом Чаком Шумером. При этом Трамп ложно назвал ее "девушкой" Шумера, отмечается в публикации.

Судья оштрафовал Трампа на 15 тысяч долларов за двукратное нарушение судебного запрета. В пятницу Энгорон распространил запрет на адвокатов, после того как один из членов команды юристов Трампа, Кристофер Кайс, возразил против передачи секретарем записок судье во время процесса.

Запрет был издан после того как сыновья Трампа, Дональд и Эрик, дали показания в суде на этой неделе. Ожидается, что их отец даст показания в понедельник.