Дональда Трампа оштрафовали за пост, оскорбляющий сотрудника суда

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу был оштрафован на пять тысяч долларов решением нью-йоркского судьи Артура Энгорона.
Энгорон постановил, что Трамп нарушил обязательство о неразглашении, запрещающее политику оскорбительно отзываться о сотрудниках суда в ходе процесса о мошенничестве. Это разбирательство, как отмечает Reuters, связано с обвинениями в адрес Трампа о введении в заблуждение относительно стоимости своих активов.
Штраф экс-президенту судья назначил за то, что на веб-сайте предвыборной кампании Трампа остался размещённый в соцсетях пост об одном из сотрудников суда, который Энгорон признал уничижительным и распорядился удалить.
Судья не стал обвинять политика-республиканца в неуважении, но оставил за собой право сделать это в будущем - или даже отправить Дональда Трампа под стражу - если то продолжит нарушать запрет. Адвокаты Трампа заверили, что сохранение публикации на сайте было непреднамеренным.
- Дональду Трампу, который ранее объявил о намерении баллотироваться на новый срок на президентских выборах в 2024 году, предъявлены также обвинения по нескольким уголовным делам, включая ненадлежащее обращение с секретными документами после ухода с поста президента и попытки отменить свое поражение на выборах в 2020 году. Все обвинения экс-президент отвергает, заявляя о политическом преследовании.
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