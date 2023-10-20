Дональда Трампа оштрафовали за пост, оскорбляющий сотрудника суда

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу был оштрафован на пять тысяч долларов решением нью-йоркского судьи Артура Энгорона.

Энгорон постановил, что Трамп нарушил обязательство о неразглашении, запрещающее политику оскорбительно отзываться о сотрудниках суда в ходе процесса о мошенничестве. Это разбирательство, как отмечает Reuters, связано с обвинениями в адрес Трампа о введении в заблуждение относительно стоимости своих активов.

Штраф экс-президенту судья назначил за то, что на веб-сайте предвыборной кампании Трампа остался размещённый в соцсетях пост об одном из сотрудников суда, который Энгорон признал уничижительным и распорядился удалить.

Судья не стал обвинять политика-республиканца в неуважении, но оставил за собой право сделать это в будущем - или даже отправить Дональда Трампа под стражу - если то продолжит нарушать запрет. Адвокаты Трампа заверили, что сохранение публикации на сайте было непреднамеренным.