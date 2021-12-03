Судья Верховного суда Казахстана отправлен в колонию за коррупцию

Бывший судья Верховного суда Казахстана Мейрам Жангуттинов приговорён к пяти годам колонии за мошенничество. Согласно приговору, он получил взятку от районной судьи Туркестанской области на юге республики за перевод её на другое место работы. Он свою вину не признал.
О процессе сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. Санкция на арест Жангуттинова была выдана в апреле, задержан он был ещё в феврале. После февральского задержания было объявлено, что полномочия судьи закончились ещё в декабре прошлого года.
Судья, передавшая Жангуттинову взятку, так же была приговорена к заключению в колонии на тот же срок. Им обоим пожизненно запрещено занимать любые государственные должности. О позиции её защиты не сообщается.
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