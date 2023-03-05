Судно из санкционного списка прошло Босфор с тяжёлым грузом

Российское грузовое судно, внесённое в санкционные списки США, следуя из Сирии в порт Новороссийск с тяжёлым грузом, в ночь на воскресенье прошло контролируемый Турцией пролив Босфор. Об этом сообщает сайт Naval News. Он отмечает, что Турция после начала войны в Украине закрыла путь через проливы между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но на вспомогательные и торговые суда это не распространяется.

Судно под названием "Спарта-4", как сообщается, принадлежит российской компании "СК ЮГ", которая внесена в американские санкционные списки. Само судно также находится под санкциями, - отмечает Би-би-си.

После землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля оно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь. Затем оно отправилось обратно в Россию. В восточной части Средиземного моря судно сопровождал российский корвет "Стерегущий". Как пишет Naval News, судно "быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток", причём его осадка свидетельствовала о большой загрузке. Naval News предполагает, что на борту - военное оборудование, подтверждений этому из других источников нет. В Тартусе расположена российская военно-морская база.

Прошлым летом Украина выражала озабоченность в связи с возможной доставкой морем из Сирии в Россию зенитно-ракетных комплексов С-300, которые используются российской армией в войне.