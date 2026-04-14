Судно под флагом Панамы пострадало при ударе по Одесской области

Последствия удара по Харькову

Гражданское судно под флагом Панамы в Измаиле Одесской области получило повреждения в результате российского удара ночью 14 апреля, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Также пострадали причал, баржа и портовое оборудование, уточнил Кипер.

В результате одного из попаданий возник пожар, который быстро ликвидировали, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По данным украинских военных, Россия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру южной части Одесской области. Погибших и пострадавших нет.

При ударе по Харькову в ночь на вторник дрон попал в жилой многоэтажный дом. Пострадала женщина.

Всего за ночь российские военные атаковали Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БпЛА, одну ракету и 114 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания, сообщили Воздушные силы ВСУ. Российские военные пока не сообщали об ударе, независимых данных нет.

