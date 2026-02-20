Судный день для тарифов Трампа. В ожидании решения Верховного суда США

Судьба тарифов, любимого детища президента Дональда Трампа, может решиться в ближайшие дни: Верховный суд США готовится вынести вердикт об их законности.

Тарифы – одно из оснований президентства Трампа, без них "не будет страны", говорит он. Если тарифы отменят, то, возможно, придется возвращать взысканные деньги, и много. Но хотя пошлины пополняют казну, они одновременно могут толкать вверх инфляцию, что плохо сказывается на отношении избирателей к президенту. И в этом их отмена может оказаться Трампу неожиданно политически выгодна.

Краткая история тарифов Трампа 2.0. Хронология

Тарифы были одной из центральных тем президентской кампании Трампа 2024 года. Он обещал защитить ими американскую промышленность, добиться от других стран разнообразных уступок и увеличить доходы государства настолько, что все бюджетные проблемы будут решены.

1 февраля 2025 года. Первые крупные тарифы против Мексики, Канады и Китая. Столкнувшись с ответными мерами, администрация согласилась на паузу в отношении некоторых тарифов.

2 апреля 2025 года. "День освобождения": тарифы для большинства стран. После затяжного падения рынков администрация смягчила некоторые пошлины.

28 мая 2025 года. Мало кому известный до того момента Суд США по международной торговле счел незаконными основания, на которых Трамп ввел тарифы. Администрация подала апелляцию и в итоге дошла до Верховного суда.

5 ноября 2025 года. В Верховном суде прошли слушания аргументов. Решение ожидали с января, но пока его нет, ближайшее заседание – в пятницу 20 февраля.

Тарифы. Спор о легальных основаниях

Право устанавливать налоги и пошлины по Конституции принадлежит Конгрессу, но Трамп обосновал введение значительной части тарифов законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), которые президент получает в случае "необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности или экономике США, в связи с которой объявлено чрезвычайное положение". Такими угрозами Трамп объявил "нелегальных иммигрантов и наркотики, включая смертельно опасный фентанил", "отсутствие взаимности в торговых отношениях", в виде "крупных и устойчивых дефицитов торгового баланса", ввел чрезвычайное положение – и тарифы.

Суд по международной торговле счел, что подобные действия превосходят "рамки любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA для регулирования импорта посредством тарифов" и отменил их, и апелляционный суд это подтвердил. Правда, решения отложены до рассмотрения дела Верховным судом.

Слушания 5 ноября. Детали

Прения в Верховном суде 5 ноября прошли, как сочли многие наблюдатели, не лучшим образом для администрации.

Даже некоторые консервативные судьи звучали скептично. Председатель суда Джон Робертс заявил, что тарифы "вводят налоги на американцев, и это всегда было ключевым полномочием Конгресса".

Конгресс давно предоставил президенту широкие полномочия

Представитель администрации попытался доказать различие между пошлинами и налогами, но многие судьи, видимо, разделяли преобладающее мнение экономистов, что это одно и то же.

Законность тарифов объяснялась тем, что "Конгресс давно предоставил президенту широкие полномочия применять тарифы для решения чрезвычайных ситуаций, и IEEPA продолжает эту традицию, прямо уполномочивая президента "регулировать… импорт".

Оппоненты заявили, что до сих пор ни один президент не использовал IEEPA для введения пошлин, не говоря уже о таких масштабах.

Это кажется действительно серьезными полномочиями

У Верховного суда есть доктрина, что исполнительная власть не может принимать решения "большого экономического и политического значения" без явного одобрения Конгресса.

Робертс сказал, что администрация претендует на право вводить пошлины на любой продукт из любой страны на любую сумму и на любой срок, и "это кажется действительно серьезными полномочиями". Другая консервативная судья, Эми Барретт, заметила, что Конгресс пытался с помощью IEEPA ограничить чрезвычайные полномочия президента, а не расширить их.

Впрочем, наблюдатели замечали, что вопросы Робертс и Барретт выдавали также беспокойство по поводу возможных последствий в случае решения о незаконности тарифов, в частности, необходимостью возврата уже полученных государством пошлин.

Два консервативных судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито, по оценкам, были на стороне Трампа, Бретт Кавано склонялся к этому, три либеральных судьи были против.

Но прения, подчеркивают многие, – несовершенный индикатор того, какое решение будет принято. В сложных случаях судьи могут долго обсуждать и согласовывать конкурирующие мнения.

Вердикта ждали в январе, но его так и не было, и это может быть знаком: импортеры надеялись на быстрое решение, поскольку администрация продолжает собирать пошлины, и чем больше их собрано, тем сложнее будет процесс возврата в случае, если тарифы признают незаконными.

Возможно, отмечают наблюдатели, большинство судей в результате склонились в пользу администрации, и возврат средств не потребуется.

Но даже если судьи отменят все или часть тарифов, они могут оставить вопрос о возврате средств на усмотрение нижестоящих судов, могут постановить, что тарифы не должны применяться в будущем, тогда это не будет касаться уже уплаченных пошлин, либо отложить действие своего решения, дав Конгрессу время вмешаться.

"Не будет страны". Что дальше

Что именно произойдет, если тарифы отменят, сейчас трудно предсказать.

"Сотни миллиардов долларов поступают в казну… было бы невозможно вернуть эти огромные суммы. Это было бы повторением 1929 года, Великой депрессии!" – написал Трамп летом.

"Если у нас не будет [тарифов], у нас не будет страны. Мы окажемся в очень, очень серьезных финансовых затруднениях", – заявил президент осенью.

Тарифы быстро стали значительным источником федеральных доходов – около 31 миллиарда долларов только в августе. Это значительный скачок, прежде поступления от пошлин были на уровне 7-8 миллиардов в месяц. Но даже сейчас тарифы составляют менее 10% всех денежных поступлений в казну США.

С октября по декабрь 2025 года (начало 2026 финансового года) таможенные пошлины составили 90 миллиардов, основной доход казны, индивидуальные подоходные налоги – 606 миллиардов, "социальные" налоги – 409 миллиардов, корпоративные подоходные налоги – 82 миллиарда.

Экономическая и политическая цена. Общая картина

Трамп исходит из идеи, что тарифы позволят снизить налоговую нагрузку, и это должно быть популярно у избирателя.

Президент даже обещал выплатить по 2 тысячи долларов "тарифных дивидендов", хотя непонятно, насколько это реализуемо: "Люди, выступающие против тарифов, – ДУРАКИ!.. Дивиденды в размере не менее 2000 долларов будут выплачиваться каждому (кроме людей с высоким доходом!)".

Однако оппоненты указывают, что тарифы в большинстве ложатся на плечи американских импортеров и потребителей, толкают вверх инфляцию, а это сейчас наиболее болезненный вопрос для избирателей.

Против тарифов в отношении Канады проголосовали шесть конгрессменов-республиканцев – и Трамп пригрозил, что им несдобровать на партийных праймериз.

Axios утверждает, что республиканец, сенатор от Техаса Тед Круз рассказывал на встрече с донорами о том, что предупреждал Трампа при введении тарифов: "Если пенсионные накопления людей сократятся на 30%, а цены в супермаркетах вырастут на 10-20%, то в день выборов нас ждет кровавая бойня… Вы проиграете Палату представителей, вы проиграете Сенат, и следующие два года вас будут подвергать импичменту каждую неделю". В ответ, по словам Круза, Трамп, якобы, сказал: "Пошёл ты…, Тед".

Надо заметить, что худшие ожидания для экономики от введения тарифов не сбылись. Фондовые рынки, куда вложены помянутые Крузом пенсионные накопления американцев, рекордно росли после первоначального падения, рецессия, которой опасались, не настала.

Но инфляция остается повышенной (хотя и снижается, судя по последним данным), и это ключевой политический риск для Трампа перед выборами в Конгресс в ноябре.

"Пошлины напрямую увеличивают стоимость импортных товаров, повышая цены для американских потребителей и предприятий. [Они] также косвенно увеличивают стоимость товаров и услуг, производимых внутри страны с использованием импорта", говорится в докладе Бюджетного управления Конгресса.

В этом смысле, если Верховный суд запретит тарифы, это – пусть и вопреки желанию администрации – может парадоксально помочь республиканцам на выборах, если приведет к падению инфляции.