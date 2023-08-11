Суды списывают долги заключенным, завербованным Минобороны РФ

Судебные приставы в России начали полностью списывать долги по неоплаченным кредитам, госпошлинам и гражданским искам бывшим заключённым из подразделения "Шторм Z", воюющим в Украине. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на данные картотеки Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



Долги военным, заключившим контракт с Минобороны, списывают несмотря на то, что должники имеют источники дохода, а законов, обязывающих списывать такие долги, нет. Например, в Кемерове пристав прекратил исполнительное производство по кредитному долгу в размере 9200 рублей в отношении Владислава Канюса.

В 2020 году он убил Веру Пехтелеву и был приговорен к 17 годам колонии. Летом 2023 года родители Пехтелевой получили фотографию Канюса в военной форме и предположили, что он уехал в ЧВК "Вагнер". Однако он, вероятно, заключил контракт с Минобороны - "вагнеровцам" долги не списывают.

В Тамбове пристав Наталья Панкова прекратила сразу 11 производств в отношении Павла Алехина.

В конце 2022 года его приговорили к 26 годам колонии за разбой и убийство 91-летней пенсионерки. В колонии он практически сразу заключил контракт с Минобороны и ушел воевать в составе подразделения "Шторм Z". Спустя полгода он появился в эфире пропагандистской передачи "Соловьёв Live".

Несмотря на помилование по уголовному делу, по закону Алехин все ещё должен был выплатить компенсацию морального вреда подруги убитой им пенсионерки в размере 321 тысячи рублей. У военного также были долги в микрофинансовых организациях - общая сумма списанных с него долгов составила 639 тысяч рублей

В своем решении пристав сослалась на невозможность найти доходы и имущество должника, несмотря на то, что он получает выплаты за участие в войне.

Похожая ситуация произошла в Липецке. Члену "Шторм Z" Олегу Батищеву, который также появился в программе Соловьева, списали долг по судебной госпошлине. Пристав также написала в решении, что не смогла найти имущество или доходы Батищева. Его осудили за убийство в сентябре 2022 года, в колонии он провел менее полугода.

Законов, обязывающих или даже позволяющих списывать долги с военных по причине участия в войне против Украины, нет. Нынешнее законодательство позволяет временную приостановку исполнительных производств.

Однако, после того, как Минобороны начало вербовку заключенных вместо ЧВК "Вагнер", бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве, рассказал, что при вербовке представители ведомства обещают списание всех долгов, кроме алиментов.

Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет списывать долги по кредитам в случае смерти участника "специальной военной операции" или возникновения в результате боевых действий у него инвалидности I группы.

Подразделение "Шторм Z" сформировали в феврале 2023 года, вербовка в него шла в колониях. Контракты заключенные получают на тех же условиях, что и обычные контрактники.