Под пули или в яму. На фронте новая волна репрессий за отказ мобилизованных идти на передовую.
1000 заключенных в день. Минобороны ждет пополнения из российских колоний.
Интернет-апокалипсис. Россия готовится к отключению от глобальной сети.
Под пули или в яму. На фронте новая волна репрессий за отказ мобилизованных идти на передовую.
1000 заключенных в день. Минобороны ждет пополнения из российских колоний.
Интернет-апокалипсис. Россия готовится к отключению от глобальной сети.
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