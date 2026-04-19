Суды в России начали трактовать число 666 как "экстремистскую символику"

Суды в России начали назначать штрафы за публикацию числа 666, трактуя такие посты как демонстрацию символики "международного движения сатанизма". Кроме того, штрафуют также за перевернутый крест, пентаграмму и изображение Бафомета, сообщают РИА "Новости".

Жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за пост в соцсети с изображением Бафомета, пентаграммы и числа 666. Аналогичный штраф получил житель Воронежа за пост с тремя шестерками, перевернутым крестом и надписью Satan.

В июле 2025 года Верховный суд России признал несуществующее "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его. Генпрокуратура обосновала необходимость запрета тем, что движение "основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям", а его участники в частности призывают к уничтожению православных храмов.

С тех пор под предлогом принадлежности к сатанизму был разогнан петербургский фестиваль "Некрокомикон", а московская полиция устроила облаву в клубе Eclipse, где праздновала день рождения блэк-метал группа "Нечисть".