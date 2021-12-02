Совет директоров Объединенной авиастроительной компании одобрил объединение с производителями военных самолётов "Сухой" и "МиГ". Конструкторские бюро, конкурирующие друг с другом с 1939 года, станут одной компанией.

Идею объединить МиГ и "Сухой" при условии сохранения обеих марок самолетов еще в 2017 году представил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК подтвердила намерение объединить производителей боевой авиации в одно предприятие.

В марте 2021 агентство РБК передавало, что в подчинение новому перейдут компании "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут", занимающиеся разработкой военно-транспортной авиации, бомбардировщиков и гражданских авиалайнеров.

В процессе объединения планируется сокращение около пяти тысяч человек административного персонала, при этом около 15 тысяч конструкторов сохранят рабочие места, утверждало РБК. При этом объединение вызывало сопротивление со стороны конструкторов, опасающихся, что их рабочие места будут сокращать и переносить из Москвы.