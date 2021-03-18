"Ростех" закроет "Сухой" и "МиГ" как отдельные компании

В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) войдут в единый холдинг под названием Корпоративный центр самолетостроения. Об этом пишет РБК со ссылкой на источников в ОАК и в "Ростехе".

Кадровая оптимизация является неизбежной для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК, но она не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок, сказали в пресс-службе "Ростеха". Источник РБК в авиапромышленности утверждает, что 15 тысяч человек конструкторов сокращать не будут, увольнения коснутся только управляющий персонал — это примерно 5 тысяч человек.

На совещании с участием главы "Ростеха" Сергея Чемезова также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле.

Попытки объединить отраслевые КБ в одном месте предпринимаются регулярно. Но идея создать Национальный центр авиастроения в Жуковском натолкнулись на колоссальное сопротивление со стороны проживающих в Москве сотрудников авиакорпораций, напоминает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.