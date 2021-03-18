"Ростех" закроет "Сухой" и "МиГ" как отдельные компании

В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) войдут в единый холдинг под названием Корпоративный центр самолетостроения. Об этом пишет РБК со ссылкой на источников в ОАК и в "Ростехе".
Кадровая оптимизация является неизбежной для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК, но она не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок, сказали в пресс-службе "Ростеха". Источник РБК в авиапромышленности утверждает, что 15 тысяч человек конструкторов сокращать не будут, увольнения коснутся только управляющий персонал — это примерно 5 тысяч человек.
На совещании с участием главы "Ростеха" Сергея Чемезова также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле.
Попытки объединить отраслевые КБ в одном месте предпринимаются регулярно. Но идея создать Национальный центр авиастроения в Жуковском натолкнулись на колоссальное сопротивление со стороны проживающих в Москве сотрудников авиакорпораций, напоминает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
- В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. В июле 2019 года Сергей Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 млрд рублей, Путин ее одобрил. В марте 2020 года было объявлено, что процесс вхождения ОАК в "Ростех" завершился. В августе индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей. С тех пор долг вырос.
- Согласно плану оздоровления ОАК, компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд рублей: эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.
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