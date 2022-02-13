Суверенное правосудие. Вера Васильева – о деле Невзлина в ЕСПЧ



Недавно Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила право Леонида Невзлина, бывшего вице-президента компании ЮКОС, на справедливое правосудие, закрепленное в статье 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, суд отметил: адвокат Невзлина не имел достаточного времени для ознакомления с материалами уголовного дела, а это 84 тома. Свои международные обязательства, и в том числе Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, несмотря на все изменения, внесенные прошлым летом в Конституцию, Россия обязана соблюдать. Установленный факт нарушения права на справедливое правосудие подразумевает, что вина заявителя не была доказана в рамках справедливого судебного разбирательства. Такой приговор подлежит отмене, а уголовное дело – пересмотру. О присуждении денежной компенсации заявитель ЕСПЧ не просил.

Заочный судебный процесс в отношении Невзлина завершился в Могорсуде 1 августа 2008 года. Тогда судья Валерий Новиков постановил, будто бывший вице-президент ЮКОСа отдавал распоряжения об организации убийств экс-сотруднику службы безопасности нефтяной компании Алексею Пичугину. Убийства якобы были выгодны ЮКОСу. Правда, при анализе независимыми экспертами справедливость приговора суда вызывала сомнения. Это дело – рекордсмен по многим параметрам. Оно ждало своего решения 14 лет как часть целого комплекса уголовных дел в отношении компании ЮКОС и её бывших работников и акционеров. Свидетели по некоторым из этих дел ходили в детский сад, когда развивались те события, о которых их впоследствии допрашивали. Дело Невзлина – первое и едва ли не единственное, по которому пожизненный приговор был вынесен заочно.

Это было действительно "басманное" – несправедливое, имитационное, фальшивое правосудие

В моей книге "Без свидетелей? Записки очевидца заочного процесса", написанной по итогам суда над Невзлиным, есть статья из вымышленного толкового словаря 2108 года издания, где даётся определение "заочному правосудию": это разновидность "басманного" правосудия, отличительной особенностью которого является отсутствие обвиняемого в ходе судебного разбирательства. Это толкование термина было предвосхищено адвокатами Филиппом Багрянским, Андреем Михайловым и Михаилом Овчинниковым в статье "Заочное правосудие", опубликованной в "Живом журнале" 4 августа 2008 года. Теперь ЕСПЧ своим решением, я считаю, подтвердил правильность данного в 2008 году определения, постановив, в частности, что у заочно осуждённого отсутствовала возможность эффективной защиты. То есть это было действительно "басманное" – несправедливое, имитационное, фальшивое правосудие.

Ещё более жестко, чем страсбургский суд, высказывались о деле Невзлина суды многих западных стран и, в частности, Высший суд справедливости Израиля (это страна, где Невзлин получил гражданство и сейчас проживает). В ответ на требование России выдать ей бывшего вице-президента ЮКОСа израильский суд постановил: материалы, переданные ему российской прокуратурой, не включают в себя ни одной прямой улики против Невзлина и основаны исключительно на показаниях свидетелей, базирующихся на словах третьего лица, допрос которого проведен не был. Примечательно: как только это дело (как, впрочем, и любое другое в отношении ЮКОСа) рассматривает независимый и беспристрастный суд, оно полностью разваливается. То же самое, что в отношении Невзлина, я убеждена, можно было бы сказать и о Пичугине и бывшем владельце ЮКОСа Михаиле Ходорковском, если бы их обвинения разбирал справедливый суд. Ведь это по сути одно и то же дело, там фигурируют одни и те же эпизоды, потерпевшие и свидетели обвинения. Некоторые из них, кстати, впоследствии признались в лжесвидетельстве, а других есть веские основания подозревать в совершении серьёзных преступлений.

Постановление ЕСПЧ в отношении Невзлина способно коснуться не только его самого и событий прошлых лет, как кому-то может показаться. Это судебное решение, по-моему, ставит в уязвимую позицию следствие по так называемому третьему делу Ходорковского. Для допроса в рамках этого дела, как сообщала "Новая газета" со ссылкой на источники в пенитенциарной системе, и могли этапировать Пичугина из оренбургской колонии "Черный дельфин" в СИЗО "Лефортово" летом прошлого года.

Получается, что обвинители, видимо, хотят выходить с этим делом в суд – проводить заочный процесс в отношении Ходорковского по делу, которое только что в очередной раз подверг критике ЕСПЧ, к тому же с истекшим сроком давности? Думаю, следственная группа, сфабриковавшая, по моему мнению, дело Пичугина, затем – дело Невзлина, а теперь, возможно, готовящаяся выступить в суде с теми же обвинениями против Ходорковского, если сделает это, то будет выглядеть, мягко говоря, весьма двусмысленно, даже если она представит какие-то псевдопоказания Пичугина, слухи о которых муссируются в СМИ. Особенно после нынешнего постановления ЕСПЧ в пользу Невзлина. К слову, Пичугин ещё в апреле 2008 года на суде над Невзлиным рассказал о том, как его склоняли к лжесвидетельству, как угрожали и шантажировали.

На мой взгляд, если такой судебный процесс действительно начнется, то он ещё больше, если не окончательно, отдалит Россию от общемировых ценностей. У нас уже есть понятие "суверенной демократии", Россия признает своими некоторые территории, которые, по представлению мирового сообщества, ей не принадлежат, у нас строят обособленный от остального мира "суверенный" интернет. И, видимо, будет "суверенное" правосудие.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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