Свердловское МВД отсудило 565 тысяч рублей за свою работу на митинге

Суд в Екатеринбурге удовлетворил требование свердловского МВД о взыскании 565 тысяч рублей с бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и ещё четверых горожан за работу полицейских на митинге. Об этом сообщил адвокат Роман Качанов агентству "Интерфакс".

По словам Качанова, МВД требовало возместить оплату топлива и компенсации сотрудникам за ненормированный рабочий день. Иск был подан к пятерым екатеринбуржцам, в том числе, Ройзману, которых обвинили в организации несогласованной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января 2021 года.

Ответчики будут обжаловать решение суда, сказал Качанов.

Ранее за организацию этой же акции суд назначил Ройзману девять суток ареста – позже срок сократили до одних суток, а за участие в ней – штраф в 20 тысяч рублей. Ройзман вину не признал.