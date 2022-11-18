Свердловское МВД отсудило 565 тысяч рублей за свою работу на митинге

Суд в Екатеринбурге удовлетворил требование свердловского МВД о взыскании 565 тысяч рублей с бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и ещё четверых горожан за работу полицейских на митинге. Об этом сообщил адвокат Роман Качанов агентству "Интерфакс".
По словам Качанова, МВД требовало возместить оплату топлива и компенсации сотрудникам за ненормированный рабочий день. Иск был подан к пятерым екатеринбуржцам, в том числе, Ройзману, которых обвинили в организации несогласованной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января 2021 года.
Ответчики будут обжаловать решение суда, сказал Качанов.
Ранее за организацию этой же акции суд назначил Ройзману девять суток ареста – позже срок сократили до одних суток, а за участие в ней – штраф в 20 тысяч рублей. Ройзман вину не признал.
- Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
- В августе Ройзмана задержали после обысков по уголовному делу о повторную дискредитации российской армии. Ему грозит до трёх лет лишения свободы. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.
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