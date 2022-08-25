Суд запретил Ройзману определённые действия на время следствия

Суд в Екатеринбурге на сегодняшнем заседании в запретил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману совершать определённые действия на время следствия.

Оппозиционеру до 29 сентября запрещено посещать публичные места, общаться со всеми кроме адвоката без письменного разрешения следователя и пользоваться интернетом. Следователи просили запретить Ройзману выходить из дома с 00:00 до 23:59, но судья сочла эту меру излишней.

Защита Ройзмана просила учесть наличие у него двух малолетних детей, которых нужно привозить и увозить в школу, и то, что 14 сентября ему исполнится 60 лет.

Ройзмана задержали в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. По версии следствия, оппозиционер использовал в видео на своём канале выражения "вторжение в Украину" и "война в Украине".

Российские власти отрицают войну с Украиной и заводят административные и уголовные дела на противников вооружённого вторжения по новым статьям о дискредитации армии России и распространении фейков о ней. С начала войны были задержаны более 16 тысяч человек, возбуждены свыше двухсот уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой спецоперации не с государственных позиций.

Ройзман – один из немногих известных на федеральном уровне оппозиционных политиков, который до сих пор не находится под арестом или не уехал из страны. По предъявляемой статье Уголовного кодекса (статья 280.3 часть 1) бывшему мэру грозит до трёх лет тюрьмы.

По уголовной статье 280.3 привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о дискредитации армии. Ройзмана штрафовали по ней три раза - на общую сумму в 150 тысяч рублей.

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