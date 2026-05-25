Светлана Тихановская впервые приехала в Киев с визитом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утром 25 мая прибыла с визитом в Киев. Это её первый приезд в столицу Украины в официальном статусе - сторонники Тихановской считают её избранным президентом Беларуси, страны Запада поддерживают с ней контакты как с лидером демократических сил.

Советник Тихановской Денис Кучинский написал, что поездка является выражением солидарности между народами Беларуси и Украины в борьбе за свободу и достоинство. Тихановская приехала в столицу Украины на следующий день после российского масштабного удара по Киеву. Украинские железные дороги вручили оппозиционному лидеру символический билет до "свободного Минска".

Тихановская начала визит с посещения могилы белорусской волонтёрки Марии Зайцевой, погибшей на войне с Россией.

Ожидается, что Светлана Тихановская встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими руководителями. Визит проходит на фоне очередного обострения отношений Киева и официального Минска - в Украине считают, что власти Беларуси могут готовиться к прямому вступлению в войну на стороне России.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси в 2020 году. Власти объявили о победе Александра Лукашенко, сторонники оппозиции утверждают, что в реальности большинство поддержало Тихановскую. Масштабные протесты были подавлены властями, а сама Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь. В эмиграции она организовала Объединённый переходный кабинет и выступает как признанный лидер белорусских демократических сил.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон впервые за более чем 4 года говорил по телефону с белорусским авторитарным президентом Александром Лукашенко. Французские СМИ сообщили, что Макрон предостерегал Лукашенко от участия в войне против Украины.